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Kaşıkçı için ABD'de gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

Kaşıkçı için ABD'de gıyabi cenaze namazı kılındı

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) gıyabi cenaze namazı kılındı.

ABD'nin başkenti Washington'a yakın Maryland eyaletinde bulunan DCA'da cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslüman katıldı.

Cuma hutbesinde ise Kaşıkçı'nın şahsiyeti ve verdiği mücadeleden bahsedildi, Suudi gazetecinin zaman zaman DCA cemaatine katıldığı belirtildi.

Gıyabi cenaze namazını kıldıran DCA İmamı Ali Tos, namazın ardından camaatle Kaşıkçı için dua etti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı için başta Mekke, Medine ve İstanbul olmak üzere dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Diyanet Merkezi Cemal Kaşıkçı

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