Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı beni aradı ve yaklaşık yarım saat sonra başsavcının bu açıklamayı yapacağını önceden şahsıma bildirdi, ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgileri arz ettim. Bu cinayeti gerçekleştirmek için İstanbul'a gelenlerin sayısı ise 15'ti. Ancak beşiyle ilgili idam istemi var diğer kişiler neden serbest bırakıldı? Tabii ki başsavcılık gerekli bilgileri bizim başsavcımıza da iletecektir. Ama burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı da şahsen söylemek isterim. Bu şahsın ülkesine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha önce de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır” dedi.

Çavuşoğlu: “Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Nereye atıldı ya da gömüldü? Nerede yakıldı?”

Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Başsavcılığı’nca yapılan “ceset parçalara ayrıldı, konsolosluktan çıkarıldı, yerel işbirlikçinin görüntüsüne ulaştık” açıklaması hakkında da değerlendirmede bulundu.

“Bu bilgileri biz biliyorduk. Öldürülüp, öldürüldükten sonrada da cesedin parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiştir. Bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmıştır. Daha önce yerel iş birlikçiler konusunda bazı açıklamalar gelmişti, sonra bunlar da inkar edilmeye başlandı. Şimdi ise başsavcı bir yerel işbirlikçinin ya da işbirlikçilerin olduğunu söylüyor. Bilgileri de bizim savcımızla paylaşacağını söylüyor. Fakat henüz daha cevaplanmamış bir soru var. Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın cesedi nerede, nereye atıldı, nereye gömüldü, nerede yakıldı?Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”