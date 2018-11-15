Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için yarın Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Türk Arap Medya Derneği’nin düzenleyeceği gıyabi cenaze namazı, Cuma namazına müteakip kılınacak. TRT World tüm dünyadaki yayın kuruluşları için görüntü havuzu oluşturacak.
Cenaze törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor.
Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Türk Arap Derneği Genel Koordinatörü Fatih Öke, gıyabi cenaze namazının siyasi partilerden ve organizasyonlardan bağımsız olduğunu, ayrıca namazın barbarca katledilen Kaşıkçı’nın vakarına uygun olacağını uygun olarak kılınacağını ifade etti.
Çavuşoğlu: Açıklamalar tatmin edici değil, neden 15 değil 5 kişi hakkında idam isteniyor?
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr’in kendisini arayarak bilgi verdiğini söylerken cinayet hakkında önceki ve bugünkü açıklamalar arasındaki çelişkiye de dikkat çekti.
Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı beni aradı ve yaklaşık yarım saat sonra başsavcının bu açıklamayı yapacağını önceden şahsıma bildirdi, ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu bilgileri arz ettim. Bu cinayeti gerçekleştirmek için İstanbul'a gelenlerin sayısı ise 15'ti. Ancak beşiyle ilgili idam istemi var diğer kişiler neden serbest bırakıldı? Tabii ki başsavcılık gerekli bilgileri bizim başsavcımıza da iletecektir. Ama burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı da şahsen söylemek isterim. Bu şahsın ülkesine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha önce de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır” dedi.
Çavuşoğlu: “Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Nereye atıldı ya da gömüldü? Nerede yakıldı?”
Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Başsavcılığı’nca yapılan “ceset parçalara ayrıldı, konsolosluktan çıkarıldı, yerel işbirlikçinin görüntüsüne ulaştık” açıklaması hakkında da değerlendirmede bulundu.
“Bu bilgileri biz biliyorduk. Öldürülüp, öldürüldükten sonrada da cesedin parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiştir. Bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmıştır. Daha önce yerel iş birlikçiler konusunda bazı açıklamalar gelmişti, sonra bunlar da inkar edilmeye başlandı. Şimdi ise başsavcı bir yerel işbirlikçinin ya da işbirlikçilerin olduğunu söylüyor. Bilgileri de bizim savcımızla paylaşacağını söylüyor. Fakat henüz daha cevaplanmamış bir soru var. Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın cesedi nerede, nereye atıldı, nereye gömüldü, nerede yakıldı?Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”
Kışlakçı: “Kaşıkçı cinayetinde bütün oklar Muhammed bin Selman’ı gösteriyor”
Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenen panelde konuşan Türk Arap Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da Suudi Arabistan Başsavcılığı’nın beş idam kararını yetersiz bulurken Kaşıkçı cinayetinin arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin olduğu iddiasını yineledi.
Kışlakçı, “Biz cinayetten beş gün sonra Kaşıkçı’nın parçalandığını söyledik. Parçalamakla kalmadılar, köpek gibi parçalara bölüp çıkardılar. DAİŞ bile bunu yapmadı. DAİŞ’in ana babaları bunlardır. Suudi Arabistan beş kişilik idam kararı aldığını söylediler. Türkiye’de 15 kişi var. Sonradan gelen dokuz kişi ayrı. Bunlar da detayları kaybetmeye çalıştılar. Bu işe karışanlar yirmiyi aşıyor ama beş kişiye idam verildi. Bir de veliaht prens Muhammed bin Selman’ın sağ kolu Kahtani’ye yurtdışı yasağı kondu. Biz cumhurbaşkanımız da soruyor ‘bu işin arkasında kim var?’ diye. Bu işin arkasında Muhammed bin Selman var, bütün oklar onu gösteriyor” dedi.
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