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Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

16.11.2018 23:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün İstanbul’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camii’nde Cuma namazının ardından, cinayetten 45 gün sonra kılınan gıyabi cenaze namazına Türk ve yabancı yüzlerce kişi katıldı

Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün İstanbul’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih Camii’nde Cuma namazının ardından, cinayetten 45 gün sonra kılınan gıyabi cenaze namazına Türk ve yabancı yüzlerce kişi katıldı.

Aralarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da aralarında bulunduğu cemaat, namaz öncesi veya sonrasında hiçbir slogan atmadı, pankart açmadı.

Yasin Aktay: "Bu cenazenin hiçbir siyasi mesajı yok”

Kaşıkçı’nın arkadaşlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partideki başdanışmanı Yasin Aktay, Fatih Camii avlusunda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan vatandaşı gazetecinin şehit olduğunu söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı, “Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şu anda aramızda. Allah bizi onun uğruna mücadele verdiği değerlere sahip çıkanlardan eylesin. Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiçbir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır" dedi.

Kışlakçı: “Dünya bu cinayetin arkasındaki sessiz kalırsa yeni katliamlara hazır olun”

Camideki gıyabi cenaze namazını düzenleyen Türk Arap Derneği’nin başkanı Turan Kışlakçı, Mavera Vakfı’nda yaptığı konuşmada Kaşıkçı cinayetinin tüm dünyada devam eden vicdan ve para savaşında bir turnusol kağıdı olduğunu ifade etti.

Kışlakçı, “Cemal Kaşıkçı yalnızca öldürülmedi, cesedi parçalandı hatta yok edildi. Konsoloslukta yok edilmesi bence bu yüzyılın en önemli olaylarından biri. Uluslararası hukuku değiştirebilecek bir şey. Bunun etkileri önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Herkesin ana görevi bu işin arkasında olan Muhammed bin Selman’ı oradan çıkarmak. Selman ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la birlikte bölgede oluşturulmak istenen yeni Sykes-Picot’nun yanında yer alıyor. Bu kavga devam edecek. Bölgesel kavga ve küresel kavga Kaşıkçı olayını tüm dünya için önemli bir hale getirdi. Soru şu: O adamların parası mı güçlü yoksa dünyadaki ahlak ve vicdan mı güçlü? Diğer cenah kazanırsa dünyada yeni katliamlara hazır olun” dedi.

Türk-Arap Medya Derneği, son birkaç saat içinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ellerinde testere ile görülen iki kişinin Türkiye’ye gelen Suudi Arabistanlılar olduğunu ancak bu görüntülerin Kaşıkçı cinayetine ait olup olmadığını henüz doğrulayamadığını belirtti.

Selvi: “Kaşıkçı cinayetinde ikinci bir ses kaydı var”

Bu arada Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye’nin elinde ikinci bir ses kaydı olduğunu iddia etti.

Selvi, 15 dakikalık ses kaydının cinayet öncesine ait olduğunu ve konuşmalarda cinayetin nasıl işleneceğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarına göre, “15 kişilik ekibin infazı gerçekleştirdikten sonra gerçekleştirdiği uluslararası telefon trafiği Türkiye’nin elinde.”

Bu ses kayıtlarının nasıl elde edildiği bilinmiyor.

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