Kaşıkçı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı, “Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şu anda aramızda. Allah bizi onun uğruna mücadele verdiği değerlere sahip çıkanlardan eylesin. Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiçbir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır" dedi.

Kışlakçı: “Dünya bu cinayetin arkasındaki sessiz kalırsa yeni katliamlara hazır olun”

Camideki gıyabi cenaze namazını düzenleyen Türk Arap Derneği’nin başkanı Turan Kışlakçı, Mavera Vakfı’nda yaptığı konuşmada Kaşıkçı cinayetinin tüm dünyada devam eden vicdan ve para savaşında bir turnusol kağıdı olduğunu ifade etti.

Kışlakçı, “Cemal Kaşıkçı yalnızca öldürülmedi, cesedi parçalandı hatta yok edildi. Konsoloslukta yok edilmesi bence bu yüzyılın en önemli olaylarından biri. Uluslararası hukuku değiştirebilecek bir şey. Bunun etkileri önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Herkesin ana görevi bu işin arkasında olan Muhammed bin Selman’ı oradan çıkarmak. Selman ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la birlikte bölgede oluşturulmak istenen yeni Sykes-Picot’nun yanında yer alıyor. Bu kavga devam edecek. Bölgesel kavga ve küresel kavga Kaşıkçı olayını tüm dünya için önemli bir hale getirdi. Soru şu: O adamların parası mı güçlü yoksa dünyadaki ahlak ve vicdan mı güçlü? Diğer cenah kazanırsa dünyada yeni katliamlara hazır olun” dedi.