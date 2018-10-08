Kaşıkçı İçin İstanbul’da Gösteri

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği 2 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti belirsizliğini koruyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün yeniden Suudi Arabistan Büyükelçisi Abdülkerim El Hireyci’yi bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Onal, Suudi Arabistan Büyükelçisini dün bakanlığımıza davet etmiştir. Kendisine soruşturma sürecinde tam bir işbirliği içinde olmayı beklediğimizi iletmiştir” ifadeleri kullanıldı. NTV televizyonu, Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan başkonsoloslukta arama yapmak için izin istediğini duyurdu. Ancak resmi yetkililerin konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi ilgili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Çarşamba gününden bu yana yalnızca Türk-Arap Medya Derneği’nden yetkililerin olduğu İstanbul’daki başkonsolosluğun önünde Arap Demokratik Devrimler Meclisi, Arap Gazeteciler Konseyi ve Mazlum-Der protesto gösterisi düzenledi.

Arap Demokratik Devrimler Meclisi: “Sorumlular uluslararası mahkemede yargılanmalı” Nobel ödüllü gazeteci Tevekkül Karman, Arap Demokratik Devrimler Meclisi adına yaptığı açıklamada, tüm dünyayı Suudi Arabistan’a baskı yapmaya çağırdı. Karman, “Cemal Kaşıkçı ile ilgili tüm sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz. Bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir ve bu tahkikatın uluslararası bir mahkeme düzeyinde, uluslararası düzeyde yapılması gerekiyor. Bununla alakalı bütün sorumlular, bütün işbirlikçiler soruşturulmalı, hiçbir şekilde suçlarından ve sonuçlarından kaçmamaları gerekiyor. Artık canilerin bu sorumluluklarından kaçmamalarının vakti geldi. Suudi Arabistan hapishanelerinde yapılan işkenceleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Suudi yetkililerin bir an önce bu politikalarından vazgeçmelerini talep ediyoruz. Arap Meclisi olarak, daha fazla birarada bulunmamız gerektiğini, yeni bir Arap Projesini başlatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlık temelli bir devletin kurulmasını, bu devletin içinde de ajanlığın olmamasını istiyoruz” dedi.

Nobel ödüllü Karman: “Suudi Arabistan devlet terörü uyguluyor, bu Türkiye’ye de yapılan bir saldırıdır” Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Nobel ödüllü kadın gazeteci, Suudi Arabistan’ın devlet terörü uyguladığını dile getirdi: “Suudi Arabistan hukuk ve diplomasi çerçevesinde hareket etmiyor. Yaptıkları bir mafya uygulamasıdır. Eğer denildiği gibi Kaşıkçı öldürüldüyse bu korkunçtur, bu korkunç bir suçtur. Suudi Arabistan devleti Muhammed bin Selman yönetiminde içeride ve dışarıdaki Suudi Arabistan vatandaşlarına devlet terörü uyguluyor. Biz buraya aynı zamanda meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep etmek için de geldik. Bu saldırı aynı zamanda Türkiye’ye, Türkiye’nin egemenliğine ve huzuruna yapılmış bir saldırıdır. Bu hepimizi yapılmış bir saldırıdır.” Eymen Nur: “Erdoğan’ın Kaşıkçı hakkındaki bilgileri şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz” Arap Demokratik Devrimlerini Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Eymen Nur ise dün “Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bunun peşini bırakmamak suretiyle de bunun takipçisi olacaklardır” dedi.

Nur, “Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya da bizler bildireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiklerini de söyledi. Eymen Nur, “Erdoğan’ın arkadaşımız Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında bütün bilgileri son derece şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz. Biz kendilerinden Meclis olarak bu konu hakkında daha da fazla şeffaflık istiyoruz. Arap medyacıları olarak, birçok zulme maruz kalmaktayız. Bizler konsolosluklarda ya da elçiliklerde ne ikametlerimizi ne pasaportlarımızı yenileyebiliyoruz. Türkiye’de ya da başka bir ülkede kalmak ya da seyahat etmek için gerekli dokümanları elde edemiyoruz” dedi. Mazlum-Der Başkanı Ramazan Beyhan da birçokları gibi Kaşıkçı’nın tuzak kurularak öldürülmesinden endişe ediyor. Beyhan, “Kaşıkçı’nın hayatından ciddi bir şekilde endişe ediyoruz çünkü bu konuda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar. Eğer burada işkence ve kötü muameleye tabi olmuşsa bu bir insanlık suçudur, eğer hayatına kastedilmişse bu taammüden, pusu kurarak, tasarlayarak adam öldürmektir” diye konuştu.