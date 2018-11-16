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Kaşıkçı için Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Kaşıkçı için Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sosyal medya hesaplarında Mescid-i Haram imamının, cuma namazını müteakip "gaip kişi" niyetine namaz kıldırdığı görüntüler yer aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu.

Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği ve soruşturma sonuçlarını paylaştığı basın toplantısının ardından yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Mekke Suudi Arabistan

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