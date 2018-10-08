Kaşıkçı İçin Uluslararası Kuruluşlardan Suudi Arabistan’a Çağrı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Suudi Arabistan’a, 2 Ekim'de İstanbul'daki konsolosluğa girdikten sonra bir daha haber alınamayan, öldürüldüğü veya kaçırıldığı iddia edilen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında derhal açıklama yapma çağrısında bulundu.

CPJ, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türk yetkililer ve medyanın Kaşıkçı’nın konsolosluk içinde öldürüldüğü iddialarına da yer verdi.

CPJ Direktör Yardımcısı Robert Mahoney,"Cemal Kaşıkçı’nın medyada çıkan haberlere göre, İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğu içinde öldürülmüş olabileceği bildirildi. CPJ bu doğrultuda konuyla ilgili olarak uyarıldı. Suudi hükümet yetkilileri derhal Kaşıkçı’ya diplomatik misyonlarında neler olduğuna dair güvenilir bir açıklama yapmak zorunda. Suudi Arabistan, muhalif gazetecilerebaskılarını geçtiğimiz yıla göre daha da arttırdı. Bu baskıların ülke dışına taşmamasını diliyoruz” dedi.

“Dünyanın her ülkesinde gazeteciliğe karşı işlenmiş ciddi bir saldırı”

Freedom House (Özgürlük Evi) Başkanı Michael J. Abramowitz, Kaçıkçı’nın Suudi hükümeti tarafından öldürüldüğünü belirterek, “Suudi yönetimini eleştirmeye kalkanlara yönelik saldırılar geniş çapta artıyor. Hiç bir uluslararası sınır onları koruyacak durumda değil. Bu saldırı dünyanın her ülkesindeki gazetecilere ve basın özgürlüğüne karşı işlenmiş ciddi bir saldırıdır” dedi.