HABER

Kaşıkçı iddiası: Türkiye'nin elinde kayıtlar var

12.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Washington Post, Türk yetkililerin elinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürüldüğünü kanıtlayan görüntü ve ses kayıtları olduğunu bildirdi.

Kaşıkçı iddiası: Türkiye'nin elinde kayıtlar var

Kayıp Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post, Türk yetkililerin elinde 59 yaşındaki gazetecinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ispatlayan görüntü ve ses kayıtları olduğunu bildirdi. Gazete, haberini Türk ve ABD'li yetkililere dayandırdı.

Yetkililerin ifadesine göre, Kaşıkçı Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmesi için gerekli belgeleri teslim almak üzere 2 Ekim'de girdiği başkonsoloslukta bir Suudi güvenlik ekibi tarafından öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı.

Türkiye'nin elindeki kayıtlar hakkında bilgi sahibi olan ve adının açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililerden biri, "Ses kaydı, Cemal'e içeri girdikten sonra ne olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bir başka yetkili ise, "Hem Cemal'in hem de Arapça konuşan diğer erkeklerin sesini duyabiliyorsunuz... Nasıl sorguya çekildiğini, işkence edildiğini ve ardından da öldürüldüğünü duyabiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Testere iddiası

New York Times'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Kaşıkçı'nın Suudi ajanlardan oluşan bir ekip tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Suudi ajanlar, Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırmak için bu amaçla başkonsolosluğa getirdikleri kemik testeresini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelttiği eleştirilerle tanınan Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim günü İstanbul'un Levent semtinde bulunan başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Uluslararası basına konuşan Türk yetkililer, bir daha kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın Suudi başkonsolosluğunda öldürüldüğüne inandıklarını açıklamıştı. Bu iddia, Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdikten kısa süre sonra çıktığını öne süren Suudi Arabistan tarafından yalanlanmıştı.

Washington Post'un haberine göre, Türk yetkililer söz konusu kayıtların içeriği konusunda ABD'li muhataplarını bilgilendirdi. Ancak gazete ABD'li yetkililerin görüntüleri izleyip izlemediğinin ya da ses kayıtlarını dinleyip dinlemediğinin bilinmediğini belirtti.

Türkiye Konsolosluğu dinliyor muydu?

Washington Post'a göre, söz konusu kanıtlar, Kaşıkçı'nın kaybolmasından kısa süre sonra Suudi gazetecinin öldürülmesinden Riyad'ı sorumlu tutan Türk yetkililerin nasıl bu kadar hızlı ve tereddütsüz bir tepki verebildiğini de ortaya koyuyor.

Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, Türk yetkililerin ellerindeki kayıtları yayınlamakta isteksiz olduğunu, bu durumda Türkiye'nin, yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine yönelik dinleme faaliyetlerinin ortaya çıkacak olmasından endişe edildiğini söyledi.

Başkonsolosluk konutuyla ilgili iddialar

Ses kayıtları konusunda bilgi sahibi yetkililerden biri ayrıca 2 Ekim günü Riyad'dan Türkiye'ye geldiği iddia edilen 15 kişilik Suudi güvenlik ekibinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutuna gittiklerine dair de kanıt olduğunu belirtti. Söz konusu yetkili, kanıt olarak başkonsolosluktan en az bir telefon kaydının bulunduğunu söyledi. Başkonsolosun konutunda çalışan personele, 2 Ekim'de erken paydos ettirildiği bildirilmişti.

DW/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?Eşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?
Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısıFransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı
Uganda'da heyelan: 31 kişi öldüUganda'da heyelan: 31 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.