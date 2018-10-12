Kaşıkçı iddiası: Türkiye'nin elinde kayıtlar var

Kayıp Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post, Türk yetkililerin elinde 59 yaşındaki gazetecinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü ispatlayan görüntü ve ses kayıtları olduğunu bildirdi. Gazete, haberini Türk ve ABD'li yetkililere dayandırdı.

Yetkililerin ifadesine göre, Kaşıkçı Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmesi için gerekli belgeleri teslim almak üzere 2 Ekim'de girdiği başkonsoloslukta bir Suudi güvenlik ekibi tarafından öldürüldü ve cesedi parçalara ayrıldı.

Türkiye'nin elindeki kayıtlar hakkında bilgi sahibi olan ve adının açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililerden biri, "Ses kaydı, Cemal'e içeri girdikten sonra ne olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bir başka yetkili ise, "Hem Cemal'in hem de Arapça konuşan diğer erkeklerin sesini duyabiliyorsunuz... Nasıl sorguya çekildiğini, işkence edildiğini ve ardından da öldürüldüğünü duyabiliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Testere iddiası

New York Times'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Kaşıkçı'nın Suudi ajanlardan oluşan bir ekip tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Suudi ajanlar, Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayırmak için bu amaçla başkonsolosluğa getirdikleri kemik testeresini kullandı.