HABER

Kaşıkçı ile ilgili ses ve video kaydı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 08:26 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesi, bazı Türk yetkililerin ABD'lilere, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını" söylediğini iddia etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post, bazı Türk yetkililerin ABD'li yetkililere, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını" söylediğini yazdı.

Washington Post'ta, "Türkler ABD'li yetkililere, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını söyledi" başlığıyla yayımlanan haber, Kaşıkçı olayına yeni bir bakış açısı getirdi.

Adı açıklanmayan bazı Amerikalı ve Türk yetkililere dayandırılan haberde, Türk Hükümetinin, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kanıtlayan kayıtlara sahip olduğunu Amerikan tarafına ilettiği bildirildi.

- "Kayıtlar olayın detaylarını gösteriyor"

Haberde, yetkililerin, "Kayıtlar, bir Suudi güvenlik timinin, 2 Ekim'de konsolosluğa girişinden sonra Kaşıkçı'yı resmi bir belgeyi almak üzere göz altına aldığını, daha sonra öldürüp vücudunu parçalara ayırdığını gösteriyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Aynı yetkililerin ifadelerine göre olayla ilgili ses kaydının, Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi güvenlik timinin sorumlu olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde bir yetkilinin, "Onun (Kaşıkçı'nın) sesini ve Arapça konuşan diğer adamların seslerini duyabiliyorsunuz. Onun nasıl sorgulandığını, işkenceye maruz kaldığını ve daha sonra öldürüldüğünü duyabiliyorsunuz." şeklindeki sözleri de yer aldı.

Washington Post'un haberinde, söz konusu kayıtların ABD'li yetkililer tarafından görülüp görülmediğinin belli olmadığı, ancak Türk yetkililerin Amerikalı muhataplarına "kayıtların içeriğini" anlattıkları ifade edildi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin son açıklamasında Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili duyduğu haberlerden hiç hoşnut olmadığını, konuyu sonuna kadar araştıracaklarını, ancak bu olay dolayısıyla Suudi Arabistan'la ABD'nin yaptığı silah anlaşmalarını durdurmayı düşünmediğini belirtmişti.

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
Denizli’de otel yangınıDenizli’de otel yangını
TSK duyurdu! Yerle bir edildiTSK duyurdu! Yerle bir edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Denizli’de otel yangını

Denizli’de otel yangını

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.