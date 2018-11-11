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Kaşıkçı itirafının ardından İngiltere'den Riyad'a ilk ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

Kaşıkçı itirafının ardından İngiltere'den Riyad'a ilk ziyaret

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından ilk kez üst düzey İngiliz bir yetkili Riyad'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İngiltere Başbakanı Theresa May'in özel temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald'ı başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve İngiltere'nin Riyad Büyükelçisi Simon Collis de hazır bulundu.

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Riyad

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