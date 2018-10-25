"Kaşıkçı konusu bir şahıs meselesi değildir"

İSTANBUL (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "şahıs meselesi" olmadığını ifade ederek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir dava haline geldi bu durum. Özgürlükler için tek yürek olmalıyız. Şehidin kanı yerde kalmayacak." dedi.

Merzuki, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen basın açıklamasında gönderdiği sesli mesajında, Kaşıkçı konusunun merkezi bir dava haline geldiğini söyledi.

Hakkın ve adaletin canice öldürülen Kaşıkçı için yerine getirilmesini istediklerini dile getiren Merzuki, "Bu vahşice işlenen cinayetin arkasında duran birileri mutlaka vardır. Bunlar Suudi Arabistan'da veya başka Arap ülkelerinde olabilir. Bunlar mutlaka cezalandırılmalı. Bu bir terör suçu aslında. Bunun için uluslararası adalet de devreye girmeli. Dünyadaki bütün adalet kurumlarının bu davayla ilgilenmesi gerekiyor. Sorumluların bu cezadan kaçamaması lazım." diye konuştu.

Merzuki, cinayetin arkasında bulunanların cezalandırılması gerektiğini yineleyerek, ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Bu türden bir suçun bir daha işlenmemesinin önemine işaret eden Merzuki, şunları aktardı:

"Güçlü bir sesle buna cevap vermemiz lazım. Bu davayla ilgilenmemiz gerekiyor. Gerçekten adalet ve insan hakları noktasında kesinlikle uluslararası kamuoyu devreye girmeli. Bu bir şahıs meselesi değil. Bütün insanlığı ilgilendiren bir dava haline geldi bu durum. Özgürlükler için tek yürek olmalıyız. Şehidin kanı yerde kalmayacak."

