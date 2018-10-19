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"Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:12 | Son Güncelleme

Wall Street Journal yayın kurulu: - "Cemal Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi, ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı"

Wall Street Journal (WSJ) yayın kurulu "Cemal Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi, ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı." çağrısında bulundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden WSJ'nin yayın kurulu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ortaya çıkmasından sonra Trump yönetiminden gelen tepkileri değerlendirdikleri bir makale kaleme aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağını açıkladığının anımsatıldığı makalede, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kaşıkçı konusundaki tutumları da hatırlatıldı.

Makalede, "Şu anda kamuoyuna eksiksiz bir şekilde bir an önce hesap verme sorumluluğu Suudi hükümeti ve Veliaht Prensi Muhammed'e ait. ABD içinse Trump yönetimi, ABD'nin çıkarları kadar Amerikan değerlerini de konuşmalı." değerlendirmesi yer aldı.

- ABD Hazine Bakanı Riyad'daki başka bir toplantıya katılmayı planlıyor

Ayrıca, Washington Post gazetesi ABD Hazine Bakanlığından 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Bakan Mnuchin'in ay sonunda Riyad'da düzenlenecek "Terörist Finansmanını Hedef Alma Merkezi" adlı terörle mücadele toplantısına katılmayı planladığını yazdı.

ABD-Suudi Arabistan ortaklığında geçen yıl kurulan "Terörist Finansmanını Hedef Alma Merkezi" oluşumunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Girişimi" adlı konferanstan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında olduğu önemli isimler çekilmişti.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları da "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansın sponsorluğundan vazgeçmişti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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Cemal Kaşıkçı

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