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Kaşıkçı nedeniyle Suudi Arabistan'a tepkiler artıyor

18.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Çok sayıda Batılı hükümet ve iş dünyası temsilcisi, Cemal Kaşıkçı vakasından ötürü gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırımcılar konferansına katılımlarını iptal etmiş bulunuyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'a verilen tepkilerin sayısı hızla artıyor. Birçok Batı ülkesinden hükümet ve iş dünyası temsilcileri, gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırımcılar konferansına katılmayacaklarını bildirdi.

Konferansa katılmaktan vazgeçtiğini Fransız Senat televizyonuna Perşembe günü yaptığı açıklamada duyuran Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, katılımı için "koşulların uygun olmadığını" söyledi. Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra da aynı şekilde konferansa katılımını iptal etti. ANP haber ajansının aktardığına göre ise, Hollanda hükümeti, gelecek ay Suudi Arabistan'a düzenlenmesi planlanan ticari heyet ziyaretinin de iptal edildiğini duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını ertelediğini duyurmuştu. İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox'ın Riyad'a gidip gitmeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğu bildirildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da konferansa katılmayacağını açıklayan isimlerden.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ise, söz konusu konferansa katılma planlarının Riyad ve Ankara'daki temaslarının ardından ABD'ye dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Perşembe günü bulunulacak istişarelerin ardından yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'a mesafe almaya yanaşmamayı tercih etmişti.

CEO'lardan da iptaller geldi

Konferansa katılımlarını geri çeken isimlerin arasında siyaset dünyasının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası şirketin CEO'su da yer alıyor. HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud'un üst düzey yöneticileri de konferansa katılmayacağını açıklayan önemli isimler arasında.

Konferansın resmi web sitesinde önceden yer alan uzun konuşmacı listesi de katılım iptallerin sayısının artmasıyla birlikte siteden kaldırılmış bulunuyor. 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek konferansta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın imzasını taşıyan ekonomik reformların tanıtılması planlanıyordu.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğundan bu yana kendisinden haber alınmayan gazeteci Kaşıkçı konusunda Suudi ile Türk yetkililerin konsolosluk binası, Başkonsolosun rezidansı ve araçlarında ortak olarak yaptıkları inceleme Perşembe sabaha karşı sona erdi. Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama gelmedi.

Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

Cinayet şüphesiyle ilgili yeni iddialar

Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddialarına bir yenisi eklendi. New York Times gazetesi, Çarşamba günü Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 15 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin Veliaht Prens ile ilişkileri olduğunu iddia etmişti. Sabah gazetesi de Perşembe günü yayımlanan haberinde New York Times'ın 2007'de Suudi Arabistan Londra Büyükelçiliği'ne atanmış diplomat ve Veliaht Prens'e yurt dışı gezilerinde eşlik etmiş olan Maher Abdulaziz Mutreb'e ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınladı.

Bu habere göre Kaşıkçı'yı öldürdüklerinden şüphenilen 15 kişilik Suudi grubun sorumlusu olduğu iddia edilen Mutreb'in Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmesinden saatler önce konsolosluk binasına girdiği, ardından Başkonsolos'un rezidansına gittiği ve birkaç saat sonra da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeyi terk ettiğini fotoğraflar yayınlandı.

rtr,AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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