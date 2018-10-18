Kaşıkçı nedeniyle Suudi Arabistan'a tepkiler artıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'a verilen tepkilerin sayısı hızla artıyor. Birçok Batı ülkesinden hükümet ve iş dünyası temsilcileri, gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırımcılar konferansına katılmayacaklarını bildirdi. Konferansa katılmaktan vazgeçtiğini Fransız Senat televizyonuna Perşembe günü yaptığı açıklamada duyuran Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, katılımı için "koşulların uygun olmadığını" söyledi. Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra da aynı şekilde konferansa katılımını iptal etti. ANP haber ajansının aktardığına göre ise, Hollanda hükümeti, gelecek ay Suudi Arabistan'a düzenlenmesi planlanan ticari heyet ziyaretinin de iptal edildiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını ertelediğini duyurmuştu. İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox'ın Riyad'a gidip gitmeyeceğinin ise belirsizliğini koruduğu bildirildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da konferansa katılmayacağını açıklayan isimlerden.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ise, söz konusu konferansa katılma planlarının Riyad ve Ankara'daki temaslarının ardından ABD'ye dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Perşembe günü bulunulacak istişarelerin ardından yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'a mesafe almaya yanaşmamayı tercih etmişti. CEO'lardan da iptaller geldi Konferansa katılımlarını geri çeken isimlerin arasında siyaset dünyasının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası şirketin CEO'su da yer alıyor. HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud'un üst düzey yöneticileri de konferansa katılmayacağını açıklayan önemli isimler arasında. Konferansın resmi web sitesinde önceden yer alan uzun konuşmacı listesi de katılım iptallerin sayısının artmasıyla birlikte siteden kaldırılmış bulunuyor. 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek konferansta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın imzasını taşıyan ekonomik reformların tanıtılması planlanıyordu.