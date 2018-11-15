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Kaşıkçı'nın 'Çok tehlikeli' dediği Prens Selman'ın yanındaki kritik 2 isim!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 04:25 | Son Güncelleme

ABD'de New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidarı ve siyaseti üzerinde etkili olduğunu iddia ettiği iki yakın danışmanının portresini sayfalarına taşıdı. Haberde, İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, bir mülakatında bu kişiler hakkında Velihat Prensi için tehlikeli kişiler olduğuna dikkat çektiği belirtildi ve Kaşıkçı'nın bu iki ismin de "Çok hırslı, insanların korktuğu kişiler" olarak gördüğü söylendi.

Kaşıkçı'nın 'Çok tehlikeli' dediği Prens Selman'ın yanındaki kritik 2 isim!

Ben Hubbard ve David Kirkpatrick imzasıyla çıkan "Suudi Prensin yükselişinde iki sadık destekçi" başlıklı makalede, Suudi Velihat Prensin iki yakın arkadaşı Saud el Katani ile Turki el Şeyh'in, Suudi prens ve icraatları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Suudi hanedanı üyelerinin dahi El Katani ve El Şeyh'ten korktuğu kaydedilen makalede, Bin Selman'ın hanedan içinde darbe yapıp iktidara gelişinde, yolsuzluk soruşturması adı altında kraliyet üyeleri ve Suudi zengin iş adamlarının Riyad'taki Ritz-Carlton Otelinde hapis tutulmasında, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonularak istifaya zorlanmasında, Katar ve Kanada ile ilişkilerde yaşanan siyasi gerginliklerde bu iki ismin önemli rol oynadığı iddia edildi.

Makalede, Washington’daki Arap Körfez Devletleri Enstitüsünde araştırmacı Kristin Smith Diwan'ın, söz konusu iki danışmanın Velihat Prense en yakın isimler olduğu ve "Bin Selman'ın en yakın siyasi destekçileri, içeride ve dışarıda 'Suudi önce gelir' duruşunun yeni yüzü." değerlendirmesine yer verildi.

KAŞIKÇI'NIN MÜLAKATI

İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Newsweek'te yer alan bir mülakatında, Bin Selman'ın El Şeyh ve El Katani dışında siyasi danışmanı olmadığı, bu kişilerin de Velihat Prensi için tehlikeli kişiler olduğuna dikkat çektiği belirtilen makalede, Kaşıkçı'nın bu iki ismin de "Çok hırslı, insanların korktuğu, kendilerine karşı gelenlerin hapse atıldığı kişiler" olarak gördüğü yorumuna yer verildi.

Makalede, özellikle Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra Bin Selman'ın "pervasız siyaseti" üzerindeki etkileri bakımından gözlerin El Katani ve El Şeyh'e çevrildiğine dikkat çekildiği ancak Kaşıkçı cinayetinden sonra tutuklandığı belirtilen 18 isim arasında bulunmadıkları bilgisi paylaşıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN STEVE BANNON'U"

Üniversite hukuk diploması olan 40 yaşındaki Saud el Katani'nin 10 yıl önce kraliyet mahkemesinde işe alındığı, zamanla kraliyet ailesinin iç ilişkilerini, sırlarını ve bağlantılarını çok iyi kavradığı yazılan makalede, El Katani'nin Bin Selman'ın rakiplerini saf dışı ederek iktidara gelmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi.
"Suudi Arabistan'ın Steve Bannon'u" olarak ün saldığı belirtilen El Katani'nin, Velihat Prensin baş propagandacısı haline geldiği, hanedanı eleştirenleri kara listeye alarak kendilerine karşı kitlesel sosyal medya saldırıları düzenlediğinin altı çizildi.

Diğer danışman 37 yaşındaki Turki el Şeyh'in de Muhammed Bin Selman'ın korumalığını yaparken şakacılığı ve prense bağlılığı Velihat Prensinin dikkatini çektiği belirtilen makalede, aynı yaşlarda oldukları için aralarında özel bir samimiyetin de geliştiği ve daha sonra milyarlarca dolarlık bütçesi olan Spor Bakanlığının başına getirilerek ödüllendirildiği belirtildi.

Makalede, Suudi hanedan üyeleri ve en zengin iş adamlarının Riyad'taki Ritz Carlton Otelde yolsuzlukla mücadele adı altında tutulduğu sıralarda El Şeyh'in 4,8 milyon dolar değerinde özel dizayn spor araba aldığı vurgulandı.

El Katani ve El Şeyh'in ayrıca, Ritz Carlton'da tutulanların sorgulamalarına katıldığı ve işkenceye karıştıkları da iddialar arasında yer aldı.

İki danışmanın da Kaşıkçı olayı konusunda şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığının altı çizildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York Times Muhammed bin Selman Suudi Arabistan

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