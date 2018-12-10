Kaşıkçı cinayetinde korkunç 'damar yolu' detayı

Daha önce, Kaşıkçı cinayetinde Suudi yetkililerin dublör kullandığını, yerel bir işbirlikçiyle cinayetin temizlik sürecinde iş birliği yapıldığını ve son olarak işlenen cinayetin konsolosluk binası içindeki ayrıntılarını dünya kamuoyu ile paylaşan Habertürk, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğine dair olay yeri verilerinden elde edilen dikkat çekici bir bulguyu daha ortaya çıkarıyor.

Habertürk'ün haberine göre cinayet ekibinde yer alan Suudi Adli Tıp Kurumunun Başkanı Salah Muhammed el Tubeyki’nin iz bırakmamak için Kaşıkçı’yı önce boğdurup öldürdüğü, ardından damar yolunu açıp vücudundaki tüm kanı lavaboya akıtıp peşi sıra elektrikli testere ile cesedi 9 parçaya böldükleri düşünülüyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, olayın önceden planlı bir suikast olayı olduğu belirlenirken, olay günü konsoloslukta görev yapan 28 Türk vatandaşının izin verilerek uzaklaştırıldığı, konsolosluğun hizmet alımı yaptığı 3 güvenlik şirketi çalışanını ise konsolosluğun birinci katındaki odalarından çıkmamaları konusunda talimat verildiği ve Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında önceden tüm hazırlıklarını yaptığı olay yeri incelemeleriyle de tespit edilmiş durumda.