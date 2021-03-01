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Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz veliaht Prens'in cezalandırılmasını istedi

01.03.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz veliaht Prens'in cezalandırılmasını istedi

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın cezalandırılmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Cengiz, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD istihbaratının raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın onayıyla işlendiğine ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Cengiz, suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden Veliaht Prens'in ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cengiz, "Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmeyecek, bundan sonra olabilecek benzer olayları da engelleyecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir." ifadesini kullandı.

Eğer Veliaht Prens cezalandırılmazsa, bunun insanlığın üzerinde bir leke olarak kalacağının altını çizen Cengiz, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve diğer dünya liderlerinin Selman'la el sıkışıp sıkışmayacaklarını kendilerine sorması gerektiğini belirtti.

Cengiz, "Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekte özgürlük adına mücadele edecek herkesi kapsamaktadır. Herkesi elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü kamuoyuna açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

DNI'nın açıkladığı rapor büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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