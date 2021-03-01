Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz veliaht Prens'in cezalandırılmasını istedi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Cengiz, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD istihbaratının raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın onayıyla işlendiğine ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Cengiz, suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden Veliaht Prens'in ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cengiz, "Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmeyecek, bundan sonra olabilecek benzer olayları da engelleyecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir." ifadesini kullandı.

Eğer Veliaht Prens cezalandırılmazsa, bunun insanlığın üzerinde bir leke olarak kalacağının altını çizen Cengiz, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve diğer dünya liderlerinin Selman'la el sıkışıp sıkışmayacaklarını kendilerine sorması gerektiğini belirtti.