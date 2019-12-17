Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalya'ya ağır eleştiri! 'Bir hediye gibi'

İtalyan Senatosu İnsan Hakları Komisyonu'nun daveti üzerine başkent Roma'ya giden Cengiz, Yabancı Basın Derneği'ni ziyaret etti.

Cengiz, "Belki de bugün Cemal, sizin karşınızda Suudi Arabistan'daki son gelişmelerle alakalı birtakım şeyler söyleyecekti ama olağanüstü akıl almaz şeyler yaşandığı için bugün Cemal'e neler oldu, onları anlatmak adına buradayım." dedi.

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha hiç çıkmadığını anlatan Cengiz, bu süreçte Suudi Arabistan'ın hep farklı açıklamalar yaptığına işaret etti.

Cengiz, Suudi Arabistan'daki soruşturmadan ciddi bir sonuç çıkacağına inanmadığını, bu ülkeden gelen açıklamaları da ciddiye almadığını söyledi.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın haziranda bu cinayete yönelik açıkladığı raporunda, Suudi yönetiminden üst düzey isimlerin bu işe karışmış olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna değindiğini aktaran Cengiz, şunları söyledi:

"Raporda uluslararası bir soruşturmanın gerekliliğinden bahsetmişti. Avrupa'da herhangi bir ülke önderliğinde bir soruşturma açılması yönünde girişim olmadı. Bu kadar açık şekilde delillendirilmiş bir raporun dikkate alınmaması ne anlama geliyor. Bunu bu şekilde kabul mü etmemiz gerekiyor. Ben bunu bu şekilde kabul etmiyorum. Senato'daki yetkililere, bu konuyla alakalı duruşlarını gözden geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledim. Böyle bir suça karşı bir tür cezasızlıktır bu. Bütün dünya, olayı bütün yönüyle biliyor. Yaptırım noktasında herhangi bir şey yapılmıyor. Hiç kimse harekete geçmiyor. Bu gerçekten utanç verici."