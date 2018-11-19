HABER

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

İslami Siyasi Düşünce Enstitüsü Müdürü Azzam et-Temimi, "Cemal Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens Bin Selman'ın 'liberal ve reformcu' biri olduğu imajını baltalaması nedeniyle Prens kendini kaybetti ve Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdi." dedi.

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

Londra'daki İslami Siyasi Düşünce Enstitüsü Müdürü Azzam et-Temimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Filistinli araştırmacı Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens Bin Selman'ın batıya pazarlamaya çalıştığı 'liberal ve reformcu' biri olduğu imajı oluşturma projesini baltalaması nedeniyle Prens kendini kaybetti ve Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdi." dedi.

Kaşıkçı'nın, Amerikan Washington Post gazetesinde ayda 3 kez köşe yazdığını belirten Temimi, "Kaşıkçı'nın yazdığı bu köşe büyük ihtimam gördü. ABD'li aydınlar, Cemal'i Suudi Arabistan'daki yönetimin içinden bir adam olarak görüyordu. Kaşıkçı'nın yazdığı objektif eleştiriler, Suudi lobiye bağlı kurumların milyon dolarlar harcadığı Suudi propagandasıyla çelişiyordu." diye konuştu.

Kaşıkçı olayına tüm dünya kamuoyunun önem vermesini değerlendiren Temimi, şunları ifade etti:

"Küresel medya ilk kez tek bir konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun birinci sebebi, öldürülenin ünlü bir gazeteci olması ve vahşi bir şekilde öldürülmesi, ikincisi cinayetin konsolosluk içinde işlenmesi. Çünkü bu alışılmış bir durum değil. Bunların yanı sıra Türkler, süreci çok iyi şekilde yönetti. Bilgileri aşamalı olarak paylaştılar ve bu şekilde olayın gündemde tutulmasını sağladılar. Bu da önemli bir sebep."

Arap Baharı'ndan yana tutumunu gizlemeyen Kaşıkçı'nın bu şekilde Suudi kraliyet yetkililerinin öfkesini çektiğini ve bu durumun ölümüne neden olduğunu belirten Temimi, "Suudilerin bir plan hazırladıklarını ancak bu planın suya düştüğünü düşünüyorum. Planın başarısız olmasının ardından Kaşıkçı'nın kaybolmasından Ankara'nın sorumlu olduğunu söylediler ancak Allah tüm bu planlarını bozdu." diye konuştu.

"OLAY, BİN SALMAN'IN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK"

"Şüphesiz Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren Prens Bin Selman'dır." ifadelerini kullanan Temimi, "Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor ve olayın sorumluluğundan kaçmak için buna sığınıyor. Ancak bu olay, evrensel bir meseleye dönüştü ve bazı kurbanların üstüne yıkılsa bile Prens Bin Selman'ın peşini bırakmayacak, bu onu kurtaramayacak." yorumunu yaptı.

Bin Selman'ın yargılanmaktan kurtulması halinde bunun Al Suud rejiminin sonunun başlangıcı olacağını düşündüğünü aktaran Temimi, buna karşın Suudi yetkililerin toplanıp Bin Selman'ın yönetimden uzaklaşmasına karar verirlerse, kraliyetini kurtarabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ı fiili olarak yönetenin Prens Bin Selman olduğunun herkes tarafından bilindiğini kaydeden Temimi, "Yemen'e savaş ilan eden, Katar'a abluka kararı alan, alimleri gözaltına alan odur." dedi.

Veliaht Prens zamanında BAE-Suudi Arabistan ilişkilerini değerlendiren Temimi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Bin Selman arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu, Abu Dabi Veliahtı'nın, Bin Selman'ın "manevi babası" olduğunu aktardı.

Temimi, Kaşıkçı olayında Bin Zayid'in de parmağı olduğuna dair şüpheler olduğunu belirten Temimi, ancak BAE'nin Kaşıkçı olayında etkin rol oynadığını düşünmediğini söyledi.

PARTNERBeklenen Cuma Fırsatları Beklenen Cuma Fırsatları
Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiAlmanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi
Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaşıkçı veliaht prens Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu işte yine en büyük yarayı dinimiz almaktadır. islamafobi hızla dünyada yayılırken ve alçaklar din düşmanları bu işi sürekli kaşırken, bu olay islam düşmanlarının eline koz vermiştir. müslümanlar barbardır, canice cinayetler işlerler mesajını tüm dünyaya vermek istemişlerdir. lakin unutmayın bunlar beyhude çabalardır. ve son tahlilde bütün bunlar israilin filistinlileri uyguladıkları zulümleri perdelemek, onları meşru göstermek için uydurulmuş kılıflardır. bu resme bütüncül baktığınızda bu işin aslında salt bir gazetecinin öldürülmesi olayı olmadığını çok net görebilirsiniz...
allemi cihan olmaya gerek yok. kaşıkcının ölüm emrini meymenetsiz bir halta benzemeyen kirli sakalla velihat dedikleri o zat vermiştir diyor istihbarat kaynakları. bunun aksi zaten nasıl olabilir, adamın çevresindeki isimler hepside. amerika kuklası olan suidileri küstürmek istemiyor. amerika kuklası olan bu prens gibi amerikan uşaklarını küstürmek istemiyor. inadına türkiyenin bu cinayetin sis perdesini aralaması bizim ali menfaatlerimiz içinde son derece önemlidir. bu iş türkiyede işlenmiştir. türkiye kendi ülkeleri gibi demokratik olmayan bir ülke değil. burda hiçbirşey ört bas edilemez.
ilk günden beri trump neden bu işi üstlenmiştir. ilk günden beri bu işin nasıl işlendiğini, kimin emir verdiğini, bu işi kimlerin tertiplediğini çok iyi biliyordu. lakin tirübünlere oynamaktadır. bu işi ört bas etmek için canla başla uğraşmaktadır. lakin baktı gördü ki mızrak cuvala sıığmıyor anında ağız değiştirmiştir. bu şekilde bir yükle suidi prensinin geleceğe yürümesi dahası demokrası varisi olduğunu iddia eden amerikanın bu kişi ile yürümesi mümkün değildir. kendisine kullanabileceği başka bir kukla bulmak için çoktan arayış içine girmiştir bile...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!

Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!

İki lider kritik konular için bir araya geliyor

İki lider kritik konular için bir araya geliyor

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

Akaryakıt zammı protestolarında 400'den fazla kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.