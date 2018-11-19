'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

Londra'daki İslami Siyasi Düşünce Enstitüsü Müdürü Azzam et-Temimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Filistinli araştırmacı Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens Bin Selman'ın batıya pazarlamaya çalıştığı 'liberal ve reformcu' biri olduğu imajı oluşturma projesini baltalaması nedeniyle Prens kendini kaybetti ve Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdi." dedi.

Kaşıkçı'nın, Amerikan Washington Post gazetesinde ayda 3 kez köşe yazdığını belirten Temimi, "Kaşıkçı'nın yazdığı bu köşe büyük ihtimam gördü. ABD'li aydınlar, Cemal'i Suudi Arabistan'daki yönetimin içinden bir adam olarak görüyordu. Kaşıkçı'nın yazdığı objektif eleştiriler, Suudi lobiye bağlı kurumların milyon dolarlar harcadığı Suudi propagandasıyla çelişiyordu." diye konuştu.

Kaşıkçı olayına tüm dünya kamuoyunun önem vermesini değerlendiren Temimi, şunları ifade etti:

"Küresel medya ilk kez tek bir konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun birinci sebebi, öldürülenin ünlü bir gazeteci olması ve vahşi bir şekilde öldürülmesi, ikincisi cinayetin konsolosluk içinde işlenmesi. Çünkü bu alışılmış bir durum değil. Bunların yanı sıra Türkler, süreci çok iyi şekilde yönetti. Bilgileri aşamalı olarak paylaştılar ve bu şekilde olayın gündemde tutulmasını sağladılar. Bu da önemli bir sebep."