"Kaşıkçı olayı Suudilerin itibarını zedeliyor, müttefiklerini kaygılandırıyor"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin, Suudilerin itibarını zedelediği ve ülkenin müttefiklerini kaygılandırdığı değerlendirmesi yapıldı.

New York Times'da yayımlanan Ben Hubbard ve David M. Halbfinger imzalı makalede, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetiminden fayda sağlayan İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bölgedeki diğer müttefiklerinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Selman'ın itibarına verdiği zararın, planlarını ve önceliklerini altüst edeceği endişesi taşımaya başladığı belirtildi.

Makalede uzmanların, Kaşıkçı olayının, İsrail'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir numaralı önceliği olan İran'ın bölgedeki etkisine karşı uluslararası koalisyon inşa etme çabasını etkili biçimde dondurmasına neden olduğu görüşlerine yer verildi.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel B. Shapiro, "Bu koalisyonun merkezinde Suudi Arabistan'a ihtiyacınız var. Şu anda Kongre'nin herhangi bir üyesini ya da herhangi bir Avrupalı lideri, Veliaht Prens ile istişare için masaya oturtmak pek mümkün değil." yorumunu yaptı.