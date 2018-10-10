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Kaşıkçı Olayında Çember Daralıyor mu?

10.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve aradan geçen sekiz gün boyunca kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ediyor

Kaşıkçı Olayında Çember Daralıyor mu?

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giren ve aradan geçen sekiz gün boyunca kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ancak şu ana kadar Suudi Arabistan vatandaşı gazetecinin iddia edildiği gibi öldürüldüğü yönünde herhangi bir bulguya ulaşılmış değil.

İstanbul polisinin Suudi Arabistan’ın verdiği izin sonrasında bugün başkonsoloslukta arama yapması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılacak aramayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz yönetecek.

Polis 2 Ekim gecesi İstanbul’a gelen Suudi Arabistan vatandaşı 15 kişinin fotoğraflarını dağıttı

İstanbul polisinin esrarengiz bir biçimde kaybolan Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak kamera kayıtları incelemesi sürerken elde edilen ilk bulgular da medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugün bazı televizyon ve ajanslara dağıtılan görüntü ve fotoğraflarda yer alan 15 kişinin, Kaşıkçı olayıyla ilgili oldukları iddia ediliyor.

Polisin incelemesinde, 2 Ekim gecesi iki özel uçak ve tarifeli bir uçakla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelen bu şahısların geceyi Mövenpick ve Wyndham otellerinde geçirdikten sonra konsolosluğa geldikleri ortaya çıktı.

Sabah 9:40 ve 10:50 saatleri arasında üç grup olarak otellerinden ayrılan bu kişiler konsolosluğa geldikten sonra görüntülere göre saat 13:14’te de Cemal Kaşıkçı giriyor.

Polis, Kaşıkçı’nın konsolosluktan ayrılarak konsolosun rezidansına giden iki siyah cam kaplı araçtan birinde olduğunu düşünüyor

Televizyonlarda yayınlanan görüntülerde saat 15:00 sularında konsolosluk önünde bir hareketlilik oluyor.

Saat 15:08’de siyah film cam kaplı iki siyah araç, konsolosluktan ayrılarak yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Otaibi’nin rezidansındaki kapalı garaja giriş yapıyor.

Araçların çıkışından yaklaşık iki buçuk saat sonra Cemal Kaşıkçı’nın “eğer benden haber alamazsan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay’a haber ver” dediği nişanlısı Hatice Cengiz’in konsolosluğa geldiği kamera kayıtlarında görülüyor.

Kapıdaki görevli, Hatice Cengiz’e nişanlısı Kaşıkçı’nın bir süre önce arka kapıdan çıktığı bilgisini veriyor. Ancak arka kapıyı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İstanbul polisi Suudi Arabistan vatandaşı gazetecinin konsolosluktan çıktığı görüntüye ulaşamadı.

Polisin gelişlerini şüpheli bulduğu 15 kişiden 13’ü özel uçakla, 2’si tarifeli uçakla Türkiye’den ayrıldı

Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişi Türkiye’ye geldikleri ve Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldılar.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu kişilerden 6’sı 17:44-17:49 arası, yedisi ise 20:28-21:46 arasında pasaport kontrolu yaparak iki farklı özel uçakla hareket ettiler.

Bu uçaklardan birisi Mısır’ın başkenti Kahire’ye diğeri Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine gitti.

Aynı ekipte yer aldığı iddia edilen iki kişi ise tarifleri uçakla gece yarısı Riyad’a döndü.

Polis özel uçaklardan birinde inceleme yaptı ama Kaşıkçı ile ilgili delil bulamadı

Sabah gazetesi, önce MİT mensuplarının ardından da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ekim’de havalimanına gittiğini, polisin HZ-SK 2 kuyruk numaralı uçakta polisin inceleme yaptığını ancak Kaşıkçı ile ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılmadığını da yazdı.

Bu arada basına dağıtılan fotoğraflarda yer alan Salah Muhammed El Tubaigy’nin Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlığı Adli Tıp Kurumu Şefi olduğu iddia ediliyor.

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