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'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Cibuti, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Parlamentosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı

KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Filistin ve Yemen'in ardından Cibuti ile Arap kuruluşları da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a ve Kral Selman bin Abdulaziz'e destek mesajı verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Cibuti, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda gösterdiği özeni övdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı, olaya karışan 18 kişinin tutuklanmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı.

Arap Parlamentosu da Suudi Arabistan Kralının, Kaşıkçı olayının sorumlularının yargılanması yönündeki kararından hoşnut olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suudi Arabistan'ın aldığı kararların, kraliyetin gerçeklerin açığa kavuşturulması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti. Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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