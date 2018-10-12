Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından güvenlik güçlerinin çalışmaları sonrasında yeni detaylar günyüzüne çıktı.
DETAY BİR: AKILLI SAATTEN TELEFONA KAYDEDİLEN SESLER
Kaşıkçı konsolosluğa girdiğinde telefonunu nişanlısı Hatice Cengiz'e verdi. Ancak telefonuyla entegre olan akıllı saatini kolundan çıkarmadı. Kaşıkçı içerideyken yaşananlar ses kaydı olarak telefona aktarıldı. Birkaç dakika sürdüğü ve kesildiği belirtilen o kayıtlarda bağrışmaların ve çığlıkların olmadığı ancak bazı diyalogların bulunduğu öğrenildi. Polisin, Cengiz'deki o telefonu ayrıntılı olarak incelemeye aldığı, Arapça bilen uzmanlar tarafından ileri teknoloji eşliğinde ses kaydının çözümünün yapıldığı belirtildi.
DETAY İKİ: PENDİK'TE SIR 4 SAAT
Güvenlik güçlerinin öldürüldüğünü değerlendirdiği Kaşıkçı'nın konsolosluğa ait bir araçla kaçırıldığı bilgisinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
Bu siyah camlı konsolosluğa ait aracın ise 150'den fazla kamera ile Pendik'e kadar izlendiği belirtildi. Aracın kamera bulunmayan bir alana girdiği ve 4 saat sonra geri döndüğü tespit edildi.
Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve bu araçla bir yere götürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
LUMİNAL İNCELEME
Konsoloslukta yapılması beklenen aramanın gecikmesiyle ilgili de bazı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre Başkonsolos Muhammed El Otaibi'nin, luminal (detaylı olay yeri incelemesi) incelemeye izin vermediği, aramalara bu sebeple başlanamadığı öğrenildi.
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