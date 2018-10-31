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'Kaşıkçı Planlı Olarak Önce Boğuldu Sonra Parçalanarak Yok Edildi'

31.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giren gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğünü ardından da önceden yapılan planlama doğrultusunda cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı

'Kaşıkçı Planlı Olarak Önce Boğuldu Sonra Parçalanarak Yok Edildi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giren gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğünü ardından da önceden yapılan planlama doğrultusunda cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

Başsavcılık, 28 Ekim’de Türkiye’ye gelen ve 29-30 Ekim’de İstanbul Adliye Sarayı’nda kendileriyle görüşülen Suudi Arabistan Başsavcısı başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmelerde “somut sonuç” alınamadığı için bu açıklamanın zorunlu hale geldiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Maktul Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Kaşıkçı’nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir” denildi.

Savcılık Cumartesi günü akşam geç saatlerde İstanbul’a gelen, iki kez başsavcılığı ziyaret edip başkonsoloslukta incelemeler yapıp, dün gece MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nda bir görüşme yaptıktan sonra bugün ülkesine dönen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Mucep ve heyetiyle yapılan görüşmeler hakkında da açıklama yayınladı.

Başsavcılık bu görüşmelerde Suudi muhataplarından herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadığını kaydetti.

“Maktul Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme eyleminin planlama aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş ve bu sorular yazılı olarak aynı gün kendilerine iletilmiştir. Suudi Arabistan heyeti 30.10.2018 tarihinde yeniden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ziyaret etmiş bu görüşmede aynı sorular yöneltilerek cevap beklendiği vurgulanmıştır. Suudi başsavcısı tarafından da sorulara aynı gün içerisine cevap verileceği beyan edilmiştir.”

Başsavcılık, Suudi Arabistanlı muhataplarının dünkü görüşmede kendilerini delillerle birlikte Suudi Arabistan’a davet ettiğini de açıkladı.

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