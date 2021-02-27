Kaşıkçı Raporuna Dünyadan Tepkiler

Şihabi, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘kısa’’ raporun Muhammed bin Selman’a karşı güçlü deliller olmadığının da göstergesi olduğunu kaydetti.

Suudi politikalarını destekleyen, Washington’daki Arap Vakfı’nın eski başkanı Ali Şihabi ,raporun yeni bir unsur içermediğini ve iddialarla ilgili açık delil olmadığını savundu.

Sosyal medyada ise Suudi yönetimi yanlısı yorumcular ülkenin fiili lideri olarak görülen Veliaht Prens’i koruyan mesajlar paylaştı.

Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada raporun Krallık liderleriyle ilgili negatif, yanlış ve kabul edilemez değerlendirmeler içerdiği belirtildi.

Washington’un en yakın Arap müttefiklerinden Suudi Arabistan, ABD istihbaratı tarafından yayınlanan ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürme planının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından onaylandığı sonucuna varılan raporu reddetti.

Suudi yönetiminin kontrolundaki bir medya grubunun başkanı Abdulrahman el Raşid ise suçlanan ekibin Kaşıkçı’yı öldürmek için seyahat ettiklerinin kesin olmadığının raporda da yer aldığını söyledi ve suçlamalar için açık delil olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın en büyük gazete ve televizyon kanalları raporun yayınlanmasını haber yapmazken, Suudiler’in sahibi olduğu El Arabiya haber kuruluşu akşam haberlerinde rapora kısaca değindi ve içeriğinin suçlamalar karşısında somut deliller bulunmadığının kanıtı olduğu yorumunu yaptı.

Aktivistler ve insan hakları gruplarıysa sosyal medyada adalet ve Suudi Arabistan’la Muhammed bin Selman’a yaptırım çağrısında bulundu.

Kaşıkçı’nın kurucusu olduğu, merkezi Amerika’da bulunan Arap Dünyasında Demokrasi adlı insan hakları grubu açıklamasında Cemal Kaşıkçı davasında şeffaflığı sağladığı için Başkan Joe Biden’a teşekkür etti. Açıklamada ‘‘Şimdi olayın sorumlusu Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulanması gerekir’’ denildi.

Raporun açıklanmasının ardından sosyal medyada ‘‘MbS Kaşıkçı’nın katili’’ etiketi öne çıktı.