Kaşıkçı sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri Washington'da tartışıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de düzenlenen panele katılan konuşmacılar, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın şeffaf bir şekilde hesap vermediğine vurgu yaptı. Washington merkezli İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (CSID) tarafından Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen "Müslüman Ülkelerde Demokrasi ve İyi Yönetişim" başlıklı konferansa çok sayıda konuşmacı katıldı. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde tartışıldığı oturumda konuşmacılar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) cinayet sonrasındaki süreçte uluslararası kamuoyu önünde hesap vermediğini vurguladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sarah Leah Whitson, Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası toplumun tepkisinin yetersiz kalmasını eleştirdi. Whitson, "Suudi Arabistan ile ABD ve İngiltere gibi ülkeler arasında ciddi bir silah satışı mevcut. Peki Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bedeli ne olacak? Tabii ki ABD'de Trump yönetimi sonsuza kadar yönetimde kalmayacak." diye konuştu.

- "Faturanın küçük bir bölümünü karşılıyor" Whitson, Veliaht Prens bin Selman'ın, ülkesinde yaptığı reformlarla uluslararası toplumdan kredi kazandığına dikkati çekerek, "Ancak yapılan reformlar, Cemal'in öldürülmesinin faturasının çok küçük bir bölümünü karşılıyor. Kesinlikle bir şeyler yapılmalı." çağrısında bulundu. Whitson, Suud yönetiminin bölgesel istikrarsızlıkta ve Yemen'de işlenen savaş suçlarında da payı olduğuna dikkati çekti. ABD'de Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkileri kesmemek için gerekçe gösterdiği silah satışı ve istihdam rakamlarının "şişirilmiş" olduğunu vurgulayan Whitson, "Bunlar çok şeffaf yalanlar." eleştirisinde bulundu. - "Suudi Arabistan MBS'den ibaret değil" Babası Suudi Arabistan'da idamla yargılanan Georgetown Üniversitesinden Abdullah Alaoudh ise Suudi Arabistan'ın MBS'den ibaret olmadığını kaydetti. Kaşıkçı cinayeti dahil birçok konuda Suudi Arabistan'daki bot hesapların sosyal medyada provakasyon yaptıklarına işaret eden Alaoudh, şu anda ülkede tutuklu bulunan birçok alim ve aktivistin işkenceye, cinsel saldırıya ve elektroşoka maruz kaldığını belirtti.

Denver Üniversitesinden Nader Hashimi de Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetinde son derece kötü bir sınav verdiğini belirtti. MBS'nin Kaşıkçı cinayetinin ardından özellikle ABD yönetimi ile yakın ilişkisini kullanarak süreci örtbas etmeye çalıştığını kaydeden Hashimi, "Bir gazeteci, kendi ülkesinin başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkamadı, bunun hesabını da kimse vermedi." değerlendirmesini yaptı. - Mısır'daki insan hakları sicili tartışıldı Öte yandan aynı konferansın Mısır'la ilgili oturumuna katılan konuşmacılar, Abdulfettah Sisi yönetiminin insan hakları uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. George Mason Üniversitesinden Peter Mandaville, Mısır ile diğer Müslüman ülkelerdeki "siyasal İslam" tartışmalarının farklı olduğunu ve Mısır'ı ayrıca ele almak gerektiğini kaydetti. "Arap dünyasına bakıldığında Mısır'daki siyasal İslam'ın durumu, daha karmaşık bir tablo çiziyor." ifadesini kullanan Mandaville, Ürdün ve Tunus gibi ülkelerde Müslüman Kardeşler'in yönetimde ve mecliste yer aldığına dikkati çekti.