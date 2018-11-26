HABER

Kaşıkçı soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Yalova'nın Samanlı Köyü'nde ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile iletişim kurduğu tespit edilmiştir" - "Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in Yalova'daki villada ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile görüşmesinin Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Yalova'daki bir evde yapılan ceset aramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında, 7, 18 ve 31 Ekim tarihli basın açıklamalarında ayrıntılı bilgi verildiği hatırlatılarak, şu bilgilendirme yapıldı:

"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde 1 ve 2 Ekim tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'ın olaydan bir gün önce, 1 Ekim'de Samanlı Köyü merkez Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı 'Ghozan' kod adlı Mohammed Ahmed A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2018/5664 sayılı kararına istinaden bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır."

Açıklamada, gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da ifade edildi.

Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...
Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...
Fenalaşıp yere düşen eşeğe kalkması için sopayla vurdu, 'Masaj yaptım' dediFenalaşıp yere düşen eşeğe kalkması için sopayla vurdu, 'Masaj yaptım' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşıkçı soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dikkat çeken açıklama: Hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.