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Kaşıkçı soruşturması: Suudi ve Türk başsavcı görüştü

29.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başsavcısı el Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü soruşturan başsavcı ile bir araya geldi.

Kaşıkçı soruşturması: Suudi ve Türk başsavcı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da iki ülke arasındaki "bilgi paylaşımının" önemine vurgu yaptı.Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini soruşturan Suudi savcı, konuyla ilgili olarak İstanbul'da soruşturmayı yöneten başsavcı ile görüştü.

Kaşıkçı soruşturması kapsamında İstanbul’a giden Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen 75 dakikalık görüşmede, Fidan’ın yanı sıra başsavcı vekili ve soruşturmayı yürüten savcı da hazır bulundu.

El Muceb ile Fidan arasındaki görüşmenin detaylarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ile Suudi makamlarının ayrı ayrı soruşturmalar yürüttüğünü ve her iki ülkenin başsavcılarının "bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının faydasını" gördüklerini belirtti.

"Tüm gerçekler ortaya çıksın"

Soruşturma konusunda işbirliğinin devam etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu" diye konuştu. Soruşturmanın bir an önce neticelenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, tüm dünyanın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sonuçlarını merak ettiğini ifade etti. Bakan, "Tüm gerçekler ortaya çıksın" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cinayetin üzerine gitmekte kararlı olduğunu belirterek bu kapsamda Suudi savcının Türkiye'ye gideceğini ve görüşmelerde bulunacağını açıklamıştı.

Suudi yetkililer de olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu. Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutukladığı 18 şüphelinin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan'ta yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

DW,rtr,AFP/DÇÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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