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Kaşıkçı soruşturmasında 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan 20 kişi ifade verdi - Toplamda 45 kişinin ifade vermesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Başkonsolosluk çalışanı 20 kişinin ifade verme işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu konsolosluk çalışanları, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık, toplam 20 kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında, aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 25 kişinin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı belirtildi.

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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında konsolosluk çalışanları ifade veri

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