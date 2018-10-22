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Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 Türk ifade veriyor.

Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade veriyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÜLKEMDE ŞEHİT OLAN 1 ASKERİN YADA YOKSULLUKTAN HASTALANARAK ÖLEN BİR ÇOCUĞUN ŞU ADAM KADAR GÜNDEM OLAMAMASI ACI VERİCİ
Umarım cesedin yok edilmesi, cinayette işbirliği gibi kirli işler Türklerin üzerine yıkılmaz. O leke zor çıkar.
İfade verecek asıl kişiler nerede içişleri nerede dışişleri nerede ülkeyi bu hale getirenler nerede bunların ifade vermesi lazım
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