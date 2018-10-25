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 - KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA YENİ DETAYLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

- Kuyuda aramaya izin verilmedi, su örneği alındı.

- Kuyuda aramaya izin verilmedi, su örneği alındı.
- Konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi.
- Suudi heyet, Türk yetkililerin incelemesini kamera ile kaydetti.
- Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz'e verdiği 2 cep telefonu inceleniyor.

Haber-: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu konutunun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmediği ortaya çıktı.

KUYUDA ARAMAYA İZİN VERİLMEDİ
Konutta yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyudaki suyun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebine Suudi heyetin yazılı izin talep edilmediği için vermediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kuyudaki sudan sadece örnek alarak Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdiği öğrenildi.

YENİ BOYA YAPILAN YERLER
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki incelemelerin ise başkonsolosun odasında yoğunlaştığı ifade edilirken konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi. Başkonsolosluk bahçesindeki evrakların yakılarak imha edilmesinin ise rutin bir işlem olduğu kaydedildi. Türkiye'ye gelen Suudi heyetin Türk yetkililerin yaptığı incelemenin tamamını kamera ile kaydettiği öğrenildi.

EMNİYETE YURTDIŞINDAN BİLE CESETLE İLGİLİ İHBAR YAĞIYOR
Emniyete yurtdışında 'kahin' olarak bilinen kişilerin İnterpol aracılığıyla, yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördükleri yada cinlerinin bildirdiğini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi.

KAŞIKÇI'NIN 2 TELEFONU İNCELENİYOR
Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz'e verdiği 2 cep telefonunda geçmişe yönelik olarak incelemenin devam ettiği öğrenildi. Öte yardan Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği günün HTS kayıtları incelemeye alındı.
Konsolosun ailesinin de yurtdışına gittiği çıktı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Konsolosluk ve aramalar

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