 - KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA YENİ DETAYLAR

- Kuyuda aramaya izin verilmedi, su örneği alındı.

- Konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi.

- Suudi heyet, Türk yetkililerin incelemesini kamera ile kaydetti.

- Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz'e verdiği 2 cep telefonu inceleniyor.

Haber-: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu konutunun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmediği ortaya çıktı.

KUYUDA ARAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Konutta yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyudaki suyun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebine Suudi heyetin yazılı izin talep edilmediği için vermediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kuyudaki sudan sadece örnek alarak Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdiği öğrenildi.

YENİ BOYA YAPILAN YERLER

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki incelemelerin ise başkonsolosun odasında yoğunlaştığı ifade edilirken konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi. Başkonsolosluk bahçesindeki evrakların yakılarak imha edilmesinin ise rutin bir işlem olduğu kaydedildi. Türkiye'ye gelen Suudi heyetin Türk yetkililerin yaptığı incelemenin tamamını kamera ile kaydettiği öğrenildi.