Kaşıkçı soruşturmasında yeni detaylar

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu konutunun bahçesindeki kuyuda arama izni verilmediği ortaya çıktı.

KUYUDA ARAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Konutta yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyudaki suyun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebine Suudi heyetin yazılı izin talep edilmediği için vermediği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kuyudaki sudan sadece örnek alarak Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdiği öğrenildi.

YENİ BOYA YAPILAN YERLER

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki incelemelerin ise başkonsolosun odasında yoğunlaştığı ifade edilirken konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi. Başkonsolosluk bahçesindeki evrakların yakılarak imha edilmesinin ise rutin bir işlem olduğu kaydedildi. Türkiye'ye gelen Suudi heyetin Türk yetkililerin yaptığı incelemenin tamamını kamera ile kaydettiği öğrenildi.

EMNİYETE YURTDIŞINDAN BİLE CESETLE İLGİLİ İHBAR YAĞIYOR

Emniyete yurtdışında 'kahin' olarak bilinen kişilerin İnterpol aracılığıyla, yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördüklerini yada cinlerinin bildirdiğini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi.

KAŞIKÇI'NIN 2 TELEFONU İNCELENİYOR

Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz'e verdiği 2 cep telefonunda geçmişe yönelik olarak incelemenin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği günün HTS kayıtları incelemeye alındı. Konsolosun ailesinin de yurtdışına gittiği ortaya çıktı.

