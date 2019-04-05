"Kaşıkçı, 'Suudiler için kolaylaştırılmış ABD' kitabı yazacaktı"

Washington Post, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ABD sisteminden ilham alan bir vizyonla yeni bir Suudi Arabistan'ı anlatan kitap önerisinde bulunduğunu yazdı.

Washington Post’ta David B. Ottoway imzasıyla yayımlanan makalede, Kaşıkçı’nın öldürülmeden birkaç ay önce, "göz açıcı" olarak tanımladığı Suudi Arabistan’ın reformlarına meydan okuyan bir kitap üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Adının, "Suudiler için ABD" veya "Suudiler için kolaylaştırılmış ABD" düşünüldüğü belirtilen kitapta Kaşıkçı’nın, Suudi liderlerin benimsemeleri için Amerikan kurumlarının ve uygulamalarının nasıl işlediğini açıklamayı planladığına işaret edildi.

Makalede, “Kaşıkçı, kitap önerisinde, son derece iddialı 'Vizyon 2030' un sahibi ve CIA’nın Kaşıkçı’ya suikast emri verdiği sonucuna ulaştığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman kadar yeni bir Suudi Arabistan vizyonu olduğunu gösteriyor.” yorumuna yer verildi.

Makalede, kitap önerisi için Kaşıkçı'nın şu ifadelerine yer verildi: