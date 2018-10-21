WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'yi "yeni Ortadoğu'nun oluşumundaki en kilit ülke olarak gördüğü" belirtildi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında Sarah El Deeb imzasıyla yer alan "Kaşıkçı, Türkiye'yi yeni Ortadoğu'nun temeli olarak görüyordu" başlıklı makalede, Kaşıkçı'nın Türkiye ile ilişkileri ve Ortadoğu'ya dair görüşlerine yer verildi. Kaşıkçı'nın yakın arkadaşlarıyla yapılan röportajların bir araya getirildiği makalede, "Cemal Kaşıkçı, kendi atalarının anavatanı olan Türkiye'de bir yer edinmek isteyen gururlu bir Arap'tı ve Türkiye'de yaşayan sürgün Arap toplumuna katkıda bulunuyordu." ifadesi kullanıldı. - "Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliklerini yansıtıyor" Kaşıkçı ailesinin 1. Dünya Savaşı sürecinde nasıl Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldiğinin anlatıldığı makalede, "Kaşıkçı için bölgede Türkiye'nin gücü ve Arap toplumunun gelişimi, İstanbul'un çok kültürlü ve zengin Ortadoğu'nun merkezi olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliklerini yansıtıyordu." değerlendirmesi yapıldı.

Özellikle Arap Baharı'nın ardından çeşitli Arap ülkelerinden Türkiye'ye, özellikle de İstanbul'a çok sayıda yetenekli insanın geldiğine işaret edilen makalede, Kaşıkçı'nın da burada birçok projeye imza atmak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. - "Hayatını ABD ile Türkiye arasında bölüştürecekti" Makalede, "Kaşıkçı, Türk nişanlısıyla 3 Ekim'de evlenmeyi planlıyordu. İstanbul'da bir ev satın almıştı ve daha önce yerleştiği ABD'nin Virginia eyaleti ile İstanbul arasında hayatını bölüştürmeyi düşünüyordu ancak o konsolosluktan hiç çıkmadı." ifadesine yer verildi. Makalede, Kaşıkçı'nın arkadaşı Suriyeli film yapımcısı İyad El Hacı'nın, "Bazen ülkelerimizden uzakta iki yabancı olarak oturup Türkiye ve ABD'deki Araplar hakkında konuşurduk. Sürgünde yaşamaktan dolayı acı duyuyordu ama aynı zamanda görüşlerini serbestçe dile getirmekten ve yeni hayatından dolayı memnundu." şeklindeki görüşü aktarıldı. İstanbul'daki Türk Arap Medya Derneği yöneticisi Fatih Öke'nin, "Burada bazı ortak projeler yapmak üzere Kaşıkçı ile planlamalar yapıyorduk. Kendisi bizim için değerli tavsiyelerde bulunurdu." ifadesinin de yer aldığı makalede, Kaşıkçı'nın Suriye konusundaki hassasiyetine de vurgu yapıldı.