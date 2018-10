Kaşıkçı'nın akıbeti ortam dinlemesinde mi?

Washington Post'ta çıkan haber, konsoloslukta ortam dinlemesi yapıldığını gösteriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı.Güç, otoriterlik ve cezasızlığın devletleri nasıl zorbalaştırdığını biliyoruz. Artık kendisi devlet olan bazı yönetimler, muhalif vatandaşlarını baskıyla, hapisle, işkenceyle sindirmeye, susturmaya çalışıyor ve hatta öldürebiliyorlar. Yanıbaşlarında kendilerine nüfuz alanları yaratmak için komşularına dayılanıyor, hatta savaş açabiliyorlar. Her türlü hak ihlali gırla giderken zaman zaman birbirlerinin ayağına bassalar da, neo-liberalizm ve bölgesel çıkar tutkalı onları birbirine bağlıyor. Elindeki kartlara güvenen yönetimler, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hakları ayaklarının altında çiğneye çiğneye yollarına devam ediyor. Güç hiyerarşisinde bulundukları sıradan aldıkları cesaretle suç üzerine suç işliyorlar. Her seferinde çıtayı biraz daha yukarı çekiyor ve suçun niteliğini de değiştiriyorlar. Bu yönetimlere muhalif isimler artık sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın her yerinde her türlü tehlikeye açık.