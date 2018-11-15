Kaşıkçı’nın Arkadaşı: ‘İdam Değil Yargılama İstiyoruz’

Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı ve Türk-Arap Medya Derneği Başkanı gazeteci Turan Kışlakçı, özel bir üniversitenin düzenlediği “Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı” seminerinde Amerika’nın Sesi’ne yaşadıkları süreci ve Kaşıkçı cinayetini soruşturan Suudi savcının olaya karıştığı iddia edilen 11 kişiden 5’inin idamla yargılanması talebini değerlendirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde anlatılmayan hala çok şey olduğuna vurgu yapan gazeteci Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan savcılığının yaptığı “cesedin parçalandığı” açıklamasını Türkiye’nin 48 gün önce dile getirdiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu emri verenin kim olduğunun ortaya çıkartılması gerekiyor. Sadece 5 kişiyle bu olay geçiştirilemez. Suudi savcının idam isteği Türkiye’nin “uluslararası soruşturma şart” açıklaması sonrası geldi. Bu sebeple hala teskin olmadık. Ayrıca cesedin nerede olduğuyla ilgili açıklamanın da acilen yapılmasını bekliyoruz.”

İdam emrinin verilmesinden çok bu cinayetin kimlerle ilgisi olduğu tüm yönleriyle ortaya çıkartılması önemli diyen Gazeteci Kışlakçı, bu olayın sadece beş kişiyle sınırlı olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kışlakçı, “Bu olayın içinde birçok kişinin olduğu belli ve bunların idam edilmesini değil yargılanması istiyoruz” dedi.

Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili ifade veren kişilerin olayları farklı tarafa çekmeye çalışabileceklerine dikkat çeken Kışlakçı, Türkiye’nin davaya müdahil olması gerektiğini ve kendi savcılarıyla durumu takip etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

