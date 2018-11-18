‘Kaşıkçı’nın Bedeninin Parçaları Valizle Türkiye Dışına Çıkarılmış Olabilir’

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürünlerin bedeninin parçalarını valiz içinde Türkiye dışına çıkarmış olabileceklerini belirtti.
Konuyla ilgili haber CNN Türk televizyonunda yer aldı.
Amerika’da yaşayan ve Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmüştü.
Olayın ardından Riyad’dan çelişkili açıklamalar gelmişti. Sonrasında ise Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’a dönme konusunda ikna edilememesinin ardından öldürüldüğü kaydedilmişti.
Kanada, Halifax’ta katıldığı uluslararası bir konferansta konuşan Akar, Kaşıkçı’nın katillerinin bedeninin parçalarını valiz içinde Türkiye dışına çıkarmış olabileceklerini belirtti. Akar, bir ihtimal cinayetten 3-4 saat sonra ülkeyi terkettiler. Diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için Kaşıkçı’nın parçalanmış bedenini valiz içinde dışarı çıkarmış olabilirler” dedi.
Türkiye, Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve bedeninin parçalanmasına 15 kişilik bir ekibin dahil olduğunu belirtiyor. Türk yetkililer bedenin asidde yok edilmiş olabileceği ihtimaliyle ilgili olarak soruşturma çağrısında da bulunuyor.
Suudi savcı Shalaan al-Shalaan ise, Kaşıkçı’nın bedeninin parçalandığını, binadan çıkartılarak yerel bir işbirlikçiye verildiğini belirtiyor.
Amerika Başkanı Donald Trump Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin cinayetten Veliaht Prens Muhammed Salman’ı sorumlu tutan raporunu çok erken olarak nitelemiş ve konuyla ilgili bütün bir raporu Salı günü alacağını kaydetmişti.
Bu arada Suudi savcı da Perşembe günü cinayeti emreden ve katılan 5 kişiye idam cezası verildiğini açıklamıştı.
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