"Kaşıkçı'nın cenazesi defin için ailesine verilmeli"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunması ve bir an önce defin işlemleri için ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan yönetimine çağrıda bulunan Palladino, "ABD, Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve en kısa sürede uygun bir defin işlemi için ailesine teslim edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.
Palladino ayrıca, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişilerin de sorumlu tutulacağını kaydetti.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
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