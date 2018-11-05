Kaşıkçı’nın Cesedi Asitle Yok Edildi İddiası Büyüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti üzerinden bir ay geçti ancak henüz cesedi bulunabilmiş değil. 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu binasına giren Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarını 18 gün boyunca reddeden Suudi Arabistan, 20 Ekim’de The Washington Post’a Ortadoğu hakkında analizler yazan Kaşıkçı’nın “bir arbede sonucu” öldüğünü kabul etti, ardından bu cinayetle ilgili olduğu gerekçesiyle 18 kişiyi tutukladı. Buna rağmen geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb de dahil olmak üzere hiçbir Suudi yetkili, Kaşıkçı’nın cesedi hakkında açıklamada bulunmadı. Cinayetin ilk günlerinde süreci takip eden bir kaynağın Amerika’nın Sesi’ne verdiği, “Bize gelen bilgilere göre Kaşıkçı parçalanarak diplomatik misyondan çıkarıldı, hatta asitle yok edildiği de iddia ediliyor” bilgisi bugün ilk kez bir devlet yetkilisi tarafından telaffuz edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı: “Ceset asitle yok edildi konuşmaları var” Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, asit iddialarını gündeme taşıdı.

Oktay, “Cinayet başlı başına, hangi açıdan baksanız uluslararası boyutta her tarafı dökülen hiçbir tarafından tutulamayacak bir olay. ‘Asitle yok edildi’ konuşmaları var. Bunların aydınlatılması gerekiyor. Cinayet boyutu kabul edildi, 15 kişi tutuklandı. Bu işin bir diğer boyutu daha var. Bu planın yapılması, cinayetin işlenmesi talimatını kim verdi? Biz bunu cevabını arıyoruz.

Ceset nerede?” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Kaşıkçı parçalanarak yok edildi” açıklaması asitle yok edildiğine yönelik bir atıf mı? Fuat Oktay’ın açıklamaları akıllara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Suudi Arabistan Başsavcısı ve heyetiyle geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmelerde istenen yanıtların alınamamasının ardından yaptığı açıklamayı getirdi. 31 Ekim’de yapılan açıklamada, “Maktul Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Kaşıkçı’nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.