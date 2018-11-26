Kaşıkçı'nın cesedi için Yalova'da arama yapıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Yalova'nın Termal ilçesinde bitişik iki villada polis tarafından arama yapıldı. İki ayrı Suudi Arabistan vatandaşına ait olan villalardaki incelemelerde Kaşıkçı'nın cesedine ait izler arandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aramayla ilgli yapılan açıklamada, 2 Ekim'de Türkiye'ye giden 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının Yalova'da ikametgahı olan bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, "Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten polis ekiplerine arama emri verildiği kaydedildi.

Aramalar kuyuda yoğunlaştı

Samanlı köyünde yer alan villalarda geniş güvenlik önemlemleri altında yapılan aramada köpekler kullanıldı. Ayrıca insansız hava aracı ile de havadan arama yapıldı.

Ekipler aramalarını bir süre villalardan birinin bahçesinde bulunan kuyuda yoğunlaştırdı. Kuyudaki su bölgeye çağrılan itfaiye aracı vasıtasıyla boşaltıldı.