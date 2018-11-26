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Kaşıkçı'nın cesedi için Yalova'da arama yapıldı

26.11.2018 21:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedi için Suudi Arabistan vatandaşı iki kişinin Yalova'daki villalarında geniş çaplı arama yapıldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Yalova'nın Termal ilçesinde bitişik iki villada polis tarafından arama yapıldı. İki ayrı Suudi Arabistan vatandaşına ait olan villalardaki incelemelerde Kaşıkçı'nın cesedine ait izler arandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aramayla ilgli yapılan açıklamada, 2 Ekim'de Türkiye'ye giden 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının Yalova'da ikametgahı olan bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, "Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten polis ekiplerine arama emri verildiği kaydedildi.

Aramalar kuyuda yoğunlaştı

Samanlı köyünde yer alan villalarda geniş güvenlik önemlemleri altında yapılan aramada köpekler kullanıldı. Ayrıca insansız hava aracı ile de havadan arama yapıldı.

Ekipler aramalarını bir süre villalardan birinin bahçesinde bulunan kuyuda yoğunlaştırdı. Kuyudaki su bölgeye çağrılan itfaiye aracı vasıtasıyla boşaltıldı.

Reuters haber ajansına bilgi veren yetkililer, villanın sahibi "Gozan" kod adlı Muhammed Ahmed Alfozan'ın söz konusu mülkü üç yıl önce aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre arama yapılan ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın portreleri asılı. Arama çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.

Washington Post yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülmüştü. Kraliyete yönelik muhalif tavrı ile bilinen gazetecinin konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'deki soruşturmayı yürüten adli makamlar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin yok edildiği sonucuna varmıştı.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliah Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu. Suudi yönetimi cinayetin bu iddiayı reddediyor.

rtr,DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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