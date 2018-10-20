Kaşıkçı’nın Cesedi Nerede?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kayboluşunun üzerinden on altı gün geçtikten sonra Suudi Arabistan resmi makamları Washington Post Ortadoğu uzmanının konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü kabul etti. Ancak Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Kaşıkçı’nın başkonsolosluktan çıkmadığını nişanlısı Hatice Cengiz’in kendilerine haber vermesinden sonra derhal başkonsolosluğa giden ve konuyu dünya gündemine sokmak için uğraş veren Türk Arap Derneği yöneticileri üçüncü gün kamuoyuna açıkladıkları, “ceset parçalandı” sözünün arkasında duruyor. Kışlakçı: “Bu işin üstü örtülürse herkes konsolosluklarda adam öldürür” Bugün 4. Levent’teki başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapan Turan Kışlakçı, Amerika’nın Sesi’nin sorusu üzerine üçüncü gün kendilerine ulaşan “Kaşıkçı öldürüldükten sonra parçalandı” bilgisinin henüz yalanlanmadığını söylerken Kaşıkçı’nın katlinin bir pazarlığa konu olarak büyük devletler tarafından örtbas edilmemesi gerektiğinin altını çizdi:

“Burada öldürüldüğünü kabul ettiler. Dünyanın bütün liderleri bu konu üzerine düşünmeli. Eğer bu işin üstünü örterlerse dünyada herkes konsolosluklarda istediğini adamı öldürebilir. Bunun üzerine gidilmeli. Ben bir pazarlık olduğunu düşünmüyorum. Biz Cemal’in parçalandığını söylüyorduk. Şimdi gerçek mi değil mi diye bedenini istiyoruz. Umarım haksız çıkarız.” Türk Arap Derneği: “Cemal Kaşıkçı, tüm dünya liderleri hep birlikte İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlasın” Kaşıkçı için adalet istediklerini belirten Turan Kışlakçı, tüm dünya liderlerini Suudi gazetecinin gelecek hafta içinde yapılması planlanan cenaze törenine davet etti. “Cemal’in canını alan eli kanlı katillerin kurmuş oldukları planları bozulunca elleri ayaklarına dolandı ve Cemal’i kaçırmak için insanlık dışı bir yönteme başvurdular. Kaçırdılar mı? Nereye kaçırdılar? Nasıl Kaçırdılar? Bunların bir önemi kalmadı. Şu anda tek bir şeyin önemi var. Bize Cemal’i verin. Verin ve cenazesini kaldıralım. Karanlık bir odada dehşet verici detaylarla katledilen ve bedeni saklanmaya çalışılan Cemal Kaşıkçının vedasını bütün dünya izlesin. Hür dünyanın tüm liderleri İstanbul’a gelsin. Temiz ve özgür gazeteciliğe ve özgür düşünceye inanan her dinden her toplumdan tüm aydınlar İstanbul’a gelsin. Ve biz Cemal’i dünyanın başkentinden İstanbul’dan ebediyete uğurlayalım.”

Kışlakçı, veliaht prens Selman’ın görevden alınması için Hz. Muhammed’in sözünü örnek verdi Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturma sonunda veliaht prens Muhammed bin Selman’ın iki yakın adamı Ahmed el Assari ve Suud el Kahtani’nin görevden alındığına dikkat çeken Türk Arap Medya Derneği Başkanı’na göre, asıl sorumlu veliaht prens. “Muhammed bin Selman tüm dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Riyad’da ve konsoloslukta Kaşıkçı’nın olmadığını girdikten yirmi dakika sonra konsolosluktan çıktığını söyledi. Ama bugün farklı bir hikaye anlatıyorlar. Hazreti peygamberimiz kızı Fatma bile olsa adaleti uygulayacağını söylüyor. ‘Suç işlerse cezasını veririm’ diyor. Biz de Suudi yönetimine diyoruz ki Muhammed bin Selman’ın (MbS) etrafındaki herkes görevden alınıyor ama MbS alınmıyor.” Yaklaşık 10 dernek üyesinin katıldığı eylemi, 200 dolayında Türk ve yabancı gazeteci izlerken 3 Ekim’den bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz yine yoktu. Erdoğan: “Emniyet raporlarını görmüş değilim, bu işi ortada bırakmamız mümkün değil”