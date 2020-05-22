Kaşıkçı’nın çocukları babalarının katillerini affetti

Bu durumda faillere verilen idam cezalarının infazları gerçekleşmeyebilir.Yaklaşık bir buçuk yıl önce cinayete kurban giden ve cesedi hala bulunamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Cuma günü Twitter'dan ailesi adına yaptığı açıklamada Ramazan ayı hürmetine babasının katillerini affettiklerini belirterek "Mübarek Ramazan ayının bu kutsanmış gecesinde… Bizler, şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, babamızı katledenleri affettiğimizi ve bağışladığımızı açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın oğullarının af açıklaması, failler hakkında verilen idam cezalarının infaz edilmesini önleyebilecek.

Suudi Arabistan yönetimini destekleyen Suudi yazar Ali Şihabi konu ile ilgili Twitter'den yaptığı paylaşımda, İslam hukukunda kurban ailelerinin failleri bağışlamasının önceliği olduğunu belirterek "Devletin diğer hukuki süreci ise devam eder” diye yazdı.

Ülkenin önde gelen analistlerine göre de Kaşıkçı'nın çocuklarının failleri affetmesi bu kişiler hakkında verilen idam kararlarının uygulanmayacağı anlamına geliyor.