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Kaşıkçı’nın çocukları babalarının katillerini affetti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ın oğulları, babalarının katillerini affettiklerini açıkladı.

Kaşıkçı’nın çocukları babalarının katillerini affetti

Bu durumda faillere verilen idam cezalarının infazları gerçekleşmeyebilir.Yaklaşık bir buçuk yıl önce cinayete kurban giden ve cesedi hala bulunamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Cuma günü Twitter'dan ailesi adına yaptığı açıklamada Ramazan ayı hürmetine babasının katillerini affettiklerini belirterek "Mübarek Ramazan ayının bu kutsanmış gecesinde… Bizler, şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, babamızı katledenleri affettiğimizi ve bağışladığımızı açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın oğullarının af açıklaması, failler hakkında verilen idam cezalarının infaz edilmesini önleyebilecek.

Suudi Arabistan yönetimini destekleyen Suudi yazar Ali Şihabi konu ile ilgili Twitter'den yaptığı paylaşımda, İslam hukukunda kurban ailelerinin failleri bağışlamasının önceliği olduğunu belirterek "Devletin diğer hukuki süreci ise devam eder” diye yazdı.

Ülkenin önde gelen analistlerine göre de Kaşıkçı'nın çocuklarının failleri affetmesi bu kişiler hakkında verilen idam kararlarının uygulanmayacağı anlamına geliyor.

Suudi hükümeti ise henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

"Çocukları susturuldu" iddiası

Salah Kaşıkçı, babasının muhalif olduğu Suudi Arabistan'da yaşıyor. Oğul Kaşıkçı, babasının cinayetinin aydınlatılması sürecinde Suudi Arabistan'ın yargı sistemine "tam güven" duyduğunu açıklamıştı. Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan yönetimiyle "mali bir anlaşma” yaptığına ilişkin haberleri ise yalanlamıştı.

Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post gazetesi, geçen yıl Nisan ayında Salah Kaşıkçı ve kardeşlerine değerleri milyon dolarları aşan konutlar verildiğini ve Suudi Arabistan makamlarından ayda binlerce dolar aldıklarını ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler ve Amerikan istihbaratı CIA'ya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Kaşıkçı cinayetinde doğrudan sorumluluğu bulunuyor. Riyad hükümeti ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Kaşıkçı cinayetinin failleri oldukları gerekçesiyle yargılanan 11 kişiden beşi geçen yıl Aralık ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Üç kişi 24'er yıl hapis cezası alırken diğer sanıklar beraat etmişti.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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