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Kaşıkçı’nın çocuklarına 1 milyon dolar kan parası ödendiği iddia edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına Suudi Kraliyet ailesinin tarafından 1’er milyon dolar (5 milyon 549 bin TL) kan parası ödediğini iddia etti.Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, yazarlık yaptığı Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına Suudi Kraliyet ailesinin tarafından 1’er milyon dolar (5 milyon 549 bin TL) kan parası ödediğini iddia etti.
Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, yazarlık yaptığı Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Mekhennet’in, Suudi Kraliyet ailesinin Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına, 1’er milyon dolar (5 milyon 549 bin TL) kan parası ödediğini iddia etti. Mekhennet, bilgileri Suudi yetkililerden aldığını iddia ederek, Kaşıkçı’nın 2 oğlu ve 2 kızına verilen paranın katillerin yargılandığı davada "kan parası" müzakerelerinin bir parçası olarak verildiğini ileri sürdü. Kan parasını doğrulayan adı verilmeyen Suudi bir yetkili, "Böyle bir gelenek kültürümüzün bir parçası. Başka hiçbir şeyle bağlantılı değil" ifadelerini kullandı. Mekhennet’in kaynağı, Kaşıkçı ailesinin sessiz kalmaya zorlanacağı yönündeki iddiayı ise reddetti.

Sadece bir çocuğu Suudi Arabistan’da kalacak
Ön anlaşmalarının bir parçası olarak, Kaşıkçı’nın çocuklarına Cidde’de 1’er milyon dolar değerinde evler verildi. Ancak Kaşıkçı’nın sadece en büyük oğlu Salah, Suudi Arabistan’da yaşamaya devam etmek istediğini açıkladı. Bu yüzden, evlerin sadece Salah tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor. Diğer çocuklar ABD’de yaşadıkları için kendilerine verilen mülkleri satmaları bekleniyor. Aileyi temsil eden avukat William Taylor ise tazminat iddialarıyla ilgili konuşmayı reddetti.
Öte yandan Mekhennet’in kaynağı Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin, Kaşıkçı’nın çocuklarına, "mağduriyetlerinin giderilmesi için" aylık 10 bin dolar (55 bin 945 dolar) ödeme yapıldığını iddia etti.

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