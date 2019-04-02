Kaşıkçı’nın çocuklarına 1 milyon dolar kan parası ödendiği iddia edildi

Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına Suudi Kraliyet ailesinin tarafından 1’er milyon dolar (5 milyon 549 bin TL) kan parası ödediğini iddia etti.

Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, yazarlık yaptığı Washington Post gazetesinden Souad Mekhennet, cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Mekhennet’in, Suudi Kraliyet ailesinin Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarına, 1’er milyon dolar (5 milyon 549 bin TL) kan parası ödediğini iddia etti. Mekhennet, bilgileri Suudi yetkililerden aldığını iddia ederek, Kaşıkçı’nın 2 oğlu ve 2 kızına verilen paranın katillerin yargılandığı davada "kan parası" müzakerelerinin bir parçası olarak verildiğini ileri sürdü. Kan parasını doğrulayan adı verilmeyen Suudi bir yetkili, "Böyle bir gelenek kültürümüzün bir parçası. Başka hiçbir şeyle bağlantılı değil" ifadelerini kullandı. Mekhennet’in kaynağı, Kaşıkçı ailesinin sessiz kalmaya zorlanacağı yönündeki iddiayı ise reddetti.