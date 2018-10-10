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KAŞIKÇI'NIN GELDİĞİ GÜN SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAKİ HAREKETLİLİK  (MONTAJLI GÖRÜNTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girip bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girip bir daha çıkmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 15 kişilik ekibin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra konsolosluğa gidiş ve dönüşleri yer alıyor.

İLK UÇAK 03.28'DE İNDİ

2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na indi.

Saat 03.28'de 9 kişi Atatürk Havalimanı Genel Havacılak terminaline iniş yaptı. Saat 03.37'de pasaport kontrolünden geçen ekiptekiler saat 05.05'te Levent'teki Mövenpick otele geliyor. Mövenpick Otel’e sabaha karşı giren 9 kişi sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50’de otelden ayrı ayrı gruplar halinde çıkış yapıyor.

13.14'TE CEMAL KAŞIKÇI KONSOLOSLUK BİNASINA GİRİYOR.

Saat 12.14’te Başkonsolosluk önünde araç hareketliliği başlıyor. Art arda gelen konsolosluk araçları binaya giriş yapıyor.

13.14'te Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasına giriyor. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden sonra saat 15.08’de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor. 15.11'de ise Mercedes Vito konsolosluk önüne geliyor. Araç kapalı garaja giriş yapıyor. Saat 17.33'te Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice A., konsolosluk kapısında görünüyor. 19.57-20.11 saatleri arasında otelden ayrılan şüpheliler konsolosluk araçlarına binerek Atatürk Havalimanı'na geliyor. 21.00'da 2 özel jetle gidiyorlar.

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