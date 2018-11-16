Kaşıkçı'nın gıyabi cenaze namazına oğlu da katıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınan gıyabi cenaze namazına oğlu Salah Kaşıkçı da katıldı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Kaşıkçı için Mescid-i Nebevi'de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında Salah da bulundu.

Salah Kaşıkçı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı.

