Kaşıkçı'nın Kanada basınına verdiği röportaj ortaya çıktı

TORONTO (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, öldürülmeden birkaç ay önce Kanada ulusal basın kuruluşu Global News’e verdiği röportajda, "Her ne kadar Washington’da yaşıyor olsam da ben bile bazen susuyorum. Çünkü çok fazla gözdağı veriyorlar." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmeden birkaç ay önce verdiği röportaj, Global News tarafından Kanada basınıyla paylaşıldı.

Röportajda, Cemal Kaşıkçı, Kanada ve Kanadalıların, Ortadoğu’da yaşanan insan hakları ihlallerini Batı'lı ülkeler arasında gündeme getirmesini "gayet iyi bir şey." şeklinde değerlendirdi.

Kaşıkçı, "Suudi Arabistan’ın, Kanada ile yaşanan bu karşı karşıya gelme durumu tamamen gereksiz. Yaşanan kriz, diplomatik kanallar aracılığıyla halledilebilir. Suudi Arabistan yönetimi, Kanada’nın neden kendi meseleleriyle ilgilendiğini söyleyebilir ama olayları neden daha üst seviyeye çıkarırlar ki?" değerlendirmesinde bulundu.

- "Suudi Arabistan’ın Kanada’ya ihtiyacı var"

Global News’te 6 Ağustos’ta yayımlanan röportajda Kaşıkçı, Suudi yönetimini Suudi Arabistan'ı diğer ülkelere yabancılaştırmaları konusunda uyararak, "Suudi Arabistan'ın dostlara ihtiyacı var. Yemen ile savaştayız, İran ile karşı karşıyayız. Bu yüzden Kanada ve Avrupa gibi dostlara ihtiyacı var. Suudi Arabistan her ne kadar ABD’ye ihtiyacı varsa aynı şekilde Kanada ve Avrupa’ya da ihtiyacı var." ifadesine yer verdi.