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Kaşıkçı'nın nişanlası Cengiz, BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: - "(BM Özel Raportörünün Kaşıkçı raporu) Öncelikle rapor, uluslararası bir soruşturmanın yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" - "BM Genel Sekreteri'ni, Callamard'ın bu soruşturma çağrısını desteklemesi için üye devletler nezdinde girişimde bulunmaya çağırıyorum"

CENEVRE (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.

Cengiz, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden 47 üyeli Konseyin 41'inci oturumunda, uluslararası bir insan hakları kuruluşu adına söz aldı.

"Benim adım Hatice Cengiz. Size burada bir kurban olarak hitap ediyorum." diyen Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın vahşice katledildiğini söyledi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, geçen hafta açıkladığı rapora ilişkin beklentilerini anlatan Cengiz, "Öncelikle rapor, uluslararası bir soruşturmanın yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. BM Genel Sekreterini, Callamard'ın bu soruşturma çağrısını desteklemesi için üye devletler nezdinde girişimde bulunmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Kaşıkçı'yı öldürme emrini kimin verdiğini bilmek istediğini vurgulayarak, "Naaşının nerede olduğunu bilmek istiyorum. Harekete geçmenizi istirham ediyorum. Callamard'ın da söylediği gibi yaptırımların zamanı geldi. Cinayetin ardındaki kişiler ve bunu örtbas edenler, hak ettikleri cezayı almalı." diye konuştu.

"Tarih, gerçeğe sadık kalanları ve olmayanları not edecektir." diyen Cengiz, Konsey üyelerini cinayetin aydınlatılması için harekete geçmeye davet etti.

- Rapor geçen hafta açıklanmıştı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi, bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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