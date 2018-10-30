Kaşıkçı'nın Nişanlısı Başkan Trump ve Suudilere Çağrıda Bulundu

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi yetkililere, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu.

Londra’da Kaşıkçı adına düzenlenen bir törene katılan Cengiz, “Bir kez daha cansız bedeninin nerede olduğunu soruyorum. Suudilerin bunu bildiğine inanıyorum. Bu bir nişanlının isteği değil, bu insanı bir talep” dedi.

The Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasında öldürülmesi, Suudi Arabistan’a yönelik olarak tüm dünyada eleştirilere neden oluyor.

59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim günü Suudi başkonsolosluk binasına evlilikle ilgili belgelerini almak üzere girdi ancak bir daha dışarı çıkamadı. Bunun üzerine de nişanlısı Hatice Cengiz yetkililere haber verdi.

Suudiler, ilk anda Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bilmediklerini ilan etse de daha sonra bunun planlı bir cinayet olduğunu kabul etti.

Hatice Cengiz, Londra’daki anma töreninde ayrıca Amerika Başkanı Donald Trump’ın davranışları dolayısıyla da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.