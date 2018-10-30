Kaşıkçı'nın Nişanlısı Başkan Trump ve Suudilere Çağrıda Bulundu

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi yetkililere, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu.
Londra’da Kaşıkçı adına düzenlenen bir törene katılan Cengiz, “Bir kez daha cansız bedeninin nerede olduğunu soruyorum. Suudilerin bunu bildiğine inanıyorum. Bu bir nişanlının isteği değil, bu insanı bir talep” dedi.
The Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasında öldürülmesi, Suudi Arabistan’a yönelik olarak tüm dünyada eleştirilere neden oluyor.
59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim günü Suudi başkonsolosluk binasına evlilikle ilgili belgelerini almak üzere girdi ancak bir daha dışarı çıkamadı. Bunun üzerine de nişanlısı Hatice Cengiz yetkililere haber verdi.
Suudiler, ilk anda Kaşıkçı’nın nerede olduğunu bilmediklerini ilan etse de daha sonra bunun planlı bir cinayet olduğunu kabul etti.
Hatice Cengiz, Londra’daki anma töreninde ayrıca Amerika Başkanı Donald Trump’ın davranışları dolayısıyla da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Cengiz, “Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasına yardım etmeli. Nişanlımın öldürülmesinin üzerinin kapatılmasına yardımcı olmamalı. Paranın zihinlerimizi bozmasına ve değerlerimizden ödün vermemize neden olmasına izin vermemeliyiz” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Başkan Trump’ın alternatif eylemleri değerlendirdiğini söyledi.
Sözcü, “Yönetim, farklı alternatiflerin üzerinde duruyor. Ne karar alındığını ve neler yapılacağını duyuracağız” dedi.
Trump, Kaşıkçı’nın ölümünün ardından Suudi yetkililerin bugüne kadarki en kötü örtbas eylemine giriştiklerini söylemişti.
Pazartesi günü Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten Suudi savcı İstanbul’a gitti.
Savcı General Seyh Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la 1 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada savcılığın Suudi yetkililerle bilgi paylaşımında bulunduğunu ve birlikte çalıştığını bunun da bir avantaj olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ancak bunun bir kandırmacaya dönmemesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması çağrısında bulundu.
Bununla birlikte Türkiye, Suudi Arabistan’a Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunun açıklanması ve cinayete karışan 18 kişinin yargılanmak üzere Türkiye’ye gönderilmesi konusunda baskı yapmaya devam ediyor.
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