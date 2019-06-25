Kaşıkçı’nın Nişanlısı: ‘BM İkinci Bir Adım Atmalı’

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü Agnes Callamard’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunda açıklananların çok önemli olduğunu ancak ‘ikinci bir adımın atılması’ gerektiğini savundu. Cengiz, Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası camianın cinayetin üzerine düşmesi için çağrıda bulundu.

Türkiye vatandaşı olan Hatice Cengiz, Cenevre’de BM bünyesinde düzenlenen İnsan Hakları Konseyi kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu. Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın da konuşmacı olarak katıldığı panelde Callamard’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan soruşturma raporunun önemine vurgu yaptı.

Raporda Suudi üst düzey yetkililerin Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle bağlantılı olabileceği ihtimalinin yer aldığını hatırlatan Cengiz, “Raporun işaret etmiş olduğu, bir devlet başkanı olabilecek kişinin (Veliaht Prens Bin Selman), bu olayın içine karışmış olma ihtimalinden bahsediyor. Rapor bize Suudi Arabistanlı önemli yetkililerin, büyük yetkililerin bu işin içine karışmış olma ihtimaline işaret ediyor ve bunun üzerine gidilmesini söylüyor. Bununla alakalı bir uluslararası cinayet soruşturması söylüyor. Bu yönüyle rapor gerçekten çok önemli. Bunu sonuna kadar destekliyorum” dedi.