Kaşıkçı’nın Nişanlısı: ‘BM İkinci Bir Adım Atmalı’

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü Agnes Callamard’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunda açıklananların çok önemli olduğunu ancak ‘ikinci bir adımın atılması’ gerektiğini savundu. Cengiz, Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası camianın cinayetin üzerine düşmesi için çağrıda bulundu.
Türkiye vatandaşı olan Hatice Cengiz, Cenevre’de BM bünyesinde düzenlenen İnsan Hakları Konseyi kapsamında düzenlenen bir panelde konuştu. Cengiz, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın da konuşmacı olarak katıldığı panelde Callamard’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan soruşturma raporunun önemine vurgu yaptı.
Raporda Suudi üst düzey yetkililerin Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle bağlantılı olabileceği ihtimalinin yer aldığını hatırlatan Cengiz, “Raporun işaret etmiş olduğu, bir devlet başkanı olabilecek kişinin (Veliaht Prens Bin Selman), bu olayın içine karışmış olma ihtimalinden bahsediyor. Rapor bize Suudi Arabistanlı önemli yetkililerin, büyük yetkililerin bu işin içine karışmış olma ihtimaline işaret ediyor ve bunun üzerine gidilmesini söylüyor. Bununla alakalı bir uluslararası cinayet soruşturması söylüyor. Bu yönüyle rapor gerçekten çok önemli. Bunu sonuna kadar destekliyorum” dedi.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, en son İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girerken görülen ve burada öldürüldüğü belirtilen Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin henüz bulunamamış olması da, Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz’in panelde değindiği noktalardandı. Cengiz bunun ‘farklı bir travma’ niteliğinde olduğunu söyledi ve “Ben hala olayı atlatamadım. Yaklaşık 9 ay geçti. Ölümüyle alakalı bütün işaretler olmuş olmasına rağmen, hala cesedinin ortada olmaması, bazen bana ‘Cemal acaba yaşıyor mudur, acaba Cemal bir yerde tutuluyor mudur düşüncesini ister istemez kendiliğinden getiriyor” dedi.
Cengiz: ‘Çok büyük bir skandal’
Kıdemli insan hakları savunucusu Agnes Callamard’ın raporunda açıklananların cinayetin soruşturması açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Cengiz, soruşturmanın sadece bu raporla kalmaması gerektiğini savunarak, “Dünya kamuoyunun bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor, baskı yapması gerekiyor. Ve Birleşmiş Milletler’in bu meseleyi bir ikinci adıma taşıması gerekiyor. Bu, elzem” diye konuştu.
Cengiz ayrıca bir ülkeye, bir Birleşmiş Milletler raporunda cinayet bağlantısı atfedilmesini ‘çok büyük bir skandal’ olarak nitelendirdi ve bunu takiben gerekli takip ve taleplerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Callamard: ‘Gazeteciler, insan hakları savunucular ve muhalifler hedefte’
Geçen hafta yayınlanan ve dünyada büyük yankı bulan 101 sayfalık Kaşıkçı cinayeti raporunu hazırlayan Callamard da paneldeki konuşmasında bu tür cinayetlerin devam etmesinin ve cezası kalmasının çok ‘endişe verici’ olduğunu vurguladı.
Callamard, “Devam eden ve en endişe verici olan şey, bu cinayetlerin cezasız bırakılması ve sayılarının da azalmıyor olması” ifadesini kullandı.
Dünya genelinde gazetecilere yönelik baskı ve korkutma politikaları ve tehditlere değinen Callamard ayrıca, “Gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve muhaliflerin cinayetlerin hedefi haline gelmesi de genel anlamda artıyor” dedi.
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