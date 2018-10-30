HABER

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Cinayetten Suudi yetkililer sorumlu

30.10.2018 00:47 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tuttu ve sorumluların adalete teslim edilebilmesi için Riyad yönetiminin daha detaylı açıklama yapmasını talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan Cengiz olayın nihai sorumlusunun kim olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıtta "Olaylar Suudi Arabistan'ın diplomatik temsilciliğinde yaşandı. Bu koşullar altında Suudi Arabistan yaşananlardan sorumludur” dedi. Söyleşide Cengiz olayın aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne de işaret etti. "Bu olay, bu suikast Suudi Konsolosluğu'nda gerçekleşti. Muhtemelen Suudi yetkililer böyle bir cinayetin nasıl gerçekleştiğini biliyorlardır. Olayın ne şekilde gerçekleştiğini açıklamalılar." Şimdiye kadar Suudi tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadığını ifade eden Cengiz "kimin sorumlu olduğuna ilişkin detayları bilmek istiyorum" dedi.

"Kraliyet ailesinden beni aramadılar"

Tercüman aracılığı ile gerçekleştirilen söyleşide Cengiz'e cinayetten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutup tutmadığı da soruldu. "Ben ve Türkiye hükümeti emri verenlerdenden, bu emri icra edenlere kadar olaydan sorumlu olan herkesin adaletin karşısına çıkarılması ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Cengiz ayrıca, Suudi Kraliyet ailesinin kendisi ile temasa geçmediğini ve taziyede bulunmadığını da sözlerine ekledi.

59 yaşındaki Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı en son 2 Eylül tarihinde Hatice Cengiz ile evlilik işlemleri için gerekli olan belgeleri almak üzere İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girerken görüldü. Saatler geçmesine rağmen konsolosluktan çıkmaması üzerine Türk yetkililer devreye girmiş ve konu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaşıkçı'nın kaybolması uluslararası kamuoyunda da geniş yankı bulmuştu. İlk açıklamalarında Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiğini söyleyen Suudi yetkililer olaydan 18 gün sonra gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti.

DW, rtr/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
Avrupa'da hava kirliliği yarım milyon erken ölüme yol açtıAvrupa'da hava kirliliği yarım milyon erken ölüme yol açtı
Merkel'in halefi kim olacak?Merkel'in halefi kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD harekete geçti! Binlerce asker oraya gönderilmeye başladı!

ABD harekete geçti! Binlerce asker oraya gönderilmeye başladı!

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı: Üzerinin örtülmesine izin vermemeli

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı: Üzerinin örtülmesine izin vermemeli

ABD'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş açıklama! O soruyu cevapsız bıraktı

ABD'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş açıklama! O soruyu cevapsız bıraktı

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit: Sonuçları olacak

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit: Sonuçları olacak

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.