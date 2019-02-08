Kaşıkçı’nın Nişanlısı Hatice Cengiz, “Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 4 ay önce gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin hikayesi kitap haline getirildi. Kitapta Kaşıkçı’yı onu konsolosluğun önünde bekleyen nişanlısı anlattı. Kitabın tanıtımında olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Hatice Cengiz, “Trump’tan değil ama yeni kongre üyelerinin bu meseleyi biraz daha yakından takip edeceğine umudum var. Ben Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Bu konunun aydınlatılması noktasında bundan sonraki süreçte Türkiye’nin çalışmalara destek olacağını düşünüyorum” dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin hikayesi kitap haline getirildi. Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı “Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları” isimli kitapta Kaşıkçı’yı nişanlısı Hatice Cengiz anlattı. Kitabın Tanıtım toplantısı Türk Arap Medya Derneği’nde gerçekleştirildi. Tanıtıma Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy ve Cemal Kaşıkçı’nın Nişanlısı Hatice Cengiz katılırken yabancı basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.Tanıtımda kitabın içeriğine dair bilgi verilirken yazarlar, Cengiz ve Kaşıkçı arasında geçen birçok olayın kitapta fotoğraflarıyla yer aldığını belirtti. Olayın ardından ilk kez kameralar karşısına çıkan Cengiz, yaşadıklarını anlatırken kitap hakkında merak edilen sorulanı yanıtladı o anlarda ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

“Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum”

Yaşadıklarının büyük bir travma olduğunu ifade eden Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Böyle bir pozisyon da kalacağımı düşünmemiştim, evlilik işlemlerini tamamlamak için bulunduğumuz yerden ekip aracıyla ayrılıp en yakın karakola gidip orada ifade vermek durumunda kaldım. Bu bir genç kız için çok büyük bir travmaydı. Çok uğraştılar bunu yazmak o kadar kolay olmadı çünkü anlatmak kolay olmadı. Sizin haber olarak baktığınız şey benim için bir trajediydi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem Cumhurbaşkanı olarak hem meseleye duygusal olarak yaklaşmasıyla elinden gelen her şeyi hem diplomatik hem siyasi olarak yaptı. Benimle görüştü benim için manevi anlamda çok önemli bir görüşmeydi. Uygulanacak şey, Cemal’i geri getirmeyecek, çok enteresan bir şekilde katledildi. Ama Cemal’in bir şekilde katlinden sonra bu cinayeti işleyenlerin cezalarını çekmeleri ve sorumluların yargılanması bir nebze onu destekleyen insanların kalbine sus serpmesi açısından önemli. Bunu talep ediyoruz. Dün BM’den önemli bir açıklama geldi, Avrupa Parlamentosu ve yeni seçilen Amerika Kongresi üyelerinin burada bu meseleyi takip etmeleri açısından onları bu konuyla daha yakından ilgilenmeye davet ediyorum. Cinayetin işlenmesinden yaklaşık 19 gün sonra resmi olarak itiraf ettiler ama ondan sonraki süreçte hükumetimize hukuki olarak takip ettiği süreçte çok fazla yardımcı olamadılar. Ben Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Bu konunun aydınlatılması noktasında bundan sonraki süreçte Türkiye’nin çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum” dedi.

“Ben ses kayıtlarını dinlemedim, talebim de olmadı"

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, cinayete yönelik görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gelmesiyle ilgili konuşan Hatice Cengiz, “BM’yi harekete geçirmek için gelmişti, bu noktada burada yapmış olduğu görüşmeler ve tutmuş olduğu rapor önemli tabi ki BM’de dün yayınlanan rapor kendisinin burada yazdıkları üzerine yayınlanmış bir rapor. Temennim bundan sonraki süreci hızlandırması ve kalıcı şeyler yapılmasında daha etkili olması. Ben ses kayıtlarını dinlemedim, talebim de olmadı. Haberlerin ana hedefi bir an evvel cesedinin en azından sevenlerinin başında dua edeceği bir kabri olması bizim için önemli. Biliyorsun İslam inancında kabir olmalı Cemal’in hala defnedildiği bir yer yok çünkü ceset ortada yok. Yetkililer bana bu noktada herhangi bir bilgi vermedi. Arayışlar, soruşturma hala devam ediyor, dosya kapanmadı. Bu hadise uzun süre gündemde kalmasına rağmen uluslararası yaptırımlar noktasında çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi, diğer ülkelerin hesapları çıkarları süreci hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir şey olduğunu bende bilmiyorum” diye konuştu.

“Trump’tan değil ama genel olarak yeni kongre üyelerinden umudum var”

Amerika’nın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tavrına yönelik bir soruyu yanıtlayan Cengiz, “Ben Amerika’nın bu konuyla alakalı siyasi duruşunu değiştirip değiştirmeyeceğini bilemem, birlikte göreceğiz. Ben olumluyum, ümitvarım, Trump’tan değil ama genel olarak yeni kongre üyelerinin bu meseleye biraz daha yakından takip edeceğine umudum var. Erdoğan’la görüşmenin detaylarıyla alakalı kitapta kısmen bilgiler mevcut. Benim talebimle oluşmuş bir şeydi, kendileri de bunu kabul ettiler. Olayın genel detaylarını zaten kitapta anlattım kendisi de bazı sorular sordu. Cemal’le nasıl tanıştığımla, konunun içeriğiyle ilgili ya da ben anlattım öyle söyleyeyim. Benimle irtibata geçen oldu mu bu sorunun cevabı kitapta var. Muhammed Bin Selman ile ilgili soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz soruşturma halen devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda bir takım ifadeler söyleniyor, AB’de gerek ABD’deki kongrede ben Hatice olarak soruşturma henüz tamamlanmadığı için, böyle bir ithamda bulunmak istemiyorum soruşturmanın tamamlanmasını istiyorum” dedi.

“Tarihte eşi benzeri görülmemiş acı bir hadise”

Cemal Kaşıkçı’nın hikayesinin gelecek nesillere aktarılması için bir kitap yazdıklarını ifade eden ve bu noktada Hatice Cengiz’in kendisiyle paylaştıklarının çok önemli olduğunu dile getiren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy , “Ekranlarda söylediğimiz çok fazla şey uçup gidiyor, dipsiz bir kuyu gibi. Cemal Kaşıkçı, cinayeti gerçekten tarihte eşi benzeri görülmemiş acı bir hadise. Bu hikayeyi yaşatmak adına gelecek nesillere aktarmak adına kalıcı bir eserin olması gerekiyordu. Kitap yazması mümkün değildi Hatice’nin, bir takım mülakatlar yaptık, zaman zaman vazgeçti. Ben artık konuşmak istemiyorum dedi. O adamlar Cemal’in cesedinin nerede olduğunu söylemedi ve 4 ay geçti” ifadelerini kullandı.

“Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları” Kitabı

Kitapta Hatice Cengiz’in aktardıkları dışında, günlükleri de ayrı bir bölüm olarak yer alıyor. İkilinin Türkiye’de birlikte geçirdiği zamanlarda yanlarında olan arkadaşları ile ABD’deki dostlarının özel paylaşımlarına yer veriliyor. Ayrıca bugüne kadar yayımlanmamış, Cemal Kaşıkçı’nın planları, dostlarıyla sohbet ederken neden gözyaşlarına hakim olamadığı, Suudi yönetiminin hangi uygulamasına güvenerek konsolosluğa gittiği, Hatice Cengiz’i babasından isterken neler yaşandığı, odasında asılı fotoğraf gibi birçok bilgi yer alıyor. Bilgiler, cinayet sonrası Hatice Cengiz’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir saat baş başa görüşmesinde konuşulanlar, Cemal Kaşıkçı’nın evlendiklerinde İstanbul’da oturacakları eve aldıkları eşyaların kolilerini taşırken çekilmiş fotoğrafları gibi belge değerinde unsurlarla destekleniyor. Kitapta, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü gün olan 2 Ekim’de, Hatice Cengiz’e gönderdiği mesajların ekran görüntüsü de paylaşılıyor.

