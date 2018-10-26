Kaşıkçı’nın nişanlısı olay gününü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde başka bilgilerin olduğuna işaret etti.Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “bu işe karışan her kim varsa hepsinin yargıda hesap vermesi” ve “en kısa zamanda soruşturmanın sonlanması” beklentisi içinde olduğunu belirtti. Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın konsolosluğa gittiği 2 Ekim'in öncesinde ve sonrasında yaşanan süreci Habertürk televizyonuna anlattı. Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlıkları çerçevesinde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir belge alması gerektiği için ilk olarak 28 Eylül’de konsolosluğa gittiğini söyledi. "Biraz endişeliydi, ben daha fazla endişeliydim” diyen Cengiz, Kaşıkçı’nın binaya girdiğini kendisinin ise binanın dışında beklediğini, yaklaşık bir saat sonra çıktığını dile getirdi. Cemal Kaşıkçı’nın "çok neşeli bir şekilde dışarıya çıktığını” belirten Cengiz, gereken evrakın birkaç gün içinde hazır olacağını söylediklerini kaydetti.

“Endişeli değildi” Suudi gazetecinin nişanlısı, Cemal Kaşıkçı, gereken belgeyi almak için 2 Ekim'de tekrar İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiğinde ise “beden dilinden hiç endişe hissetmediğini” vurguladı. Cemal Kaşıkçı ile daha önce yaptığı konuşmalarda, acil bir durum halinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ı arayabileceği bilgisine sahip olduğunu ifade eden Cengiz, "Konsolosluğa giderken, başıma bir şey gelirse Yasin Hoca'yı ara gibi bir şey söylemedi. Bana sıkı sıkıya tembih etse, ciddi bir endişesi var ve ben çok geç aramışım büyük bir ihmal var demektir bu. İkinci gidişinde hiç tereddütü yoktu” şeklinde konuştu. Kaşıkçı’nın saat 13.00 sularında girdiği binadan saat 16.00’da hâlâ çıkmaması üzerine endişeye kapıldığını ifade eden Cengiz, Yasin Aktay’ı ve Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’yı aradığını söyledi. Cengiz, ardından "karakola giderek ifade verdiğini ve şikayette bulunduğunu” kaydetti. Cengiz, Suudi Arabistan’dan özel uçakların geldiğine dair haberlerin Türk medyasında çıkmasından sonra da, “işin içinde çok daha büyük bir hadise olduğunu” anladığını söyledi.

Pompeo telefonla aradı Cengiz, "hukuki ve siyasi” olarak "hükümet yetkililerinin olayı ilk günden ele almaya başladığını” vurguladı. Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini davet etmesinin ardından "yaptığı açıklamaların birbirine zıt olduğunu” ifade eden, Amerika’ya gitmeyi düşünmediğini söyledi. Trump’ın davetinden birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendisini telefonla aradığını belirten Cengiz, Pompeo'nun “siyasi açıklamalarda” bulunduğunu ve başsağlığı dilediğini dile getirdi. Cengiz, Pompeo'ya ellerinde yeni bir bilgi olup olmadığını sorduğunu, ancak Pompeo’nun hiçbir şey bilmediklerini söylediğini aktardı. Cengiz, bu beklentisinin “bu işe karışan kim varsa hepsinin yargıda hesap vermesi” ve “soruşturmanın sonlanması” olduğunu vurgulayarak, Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle yaşadığı "acaba soruları ile” yaşamak istemediğini ifade etti. Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin olarak ellerinde başka belgelerin de bulunduğuna işaret etti. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkez binasında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Arabistan’da tutuklanan 18 kişiye işaret eden Erdoğan, "18 kişi Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor, bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli iş birlikçi kim bunu açıklayacaksınız. Bunları açıklamadığınız sürece o zaman Suudi Arabistan bu zandan kurtulam” şeklinde konuştu.